தவெகவை பார்த்து தீய சக்தி திமுக அஞ்சி நடுங்குகிறது - ஈரோடு பரப்புரையில் கர்ஜித்த விஜய்

தவெகவை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை என்று கூறும் திமுக, எங்களை கண்டு ஏன் அஞ்சி நடுங்குகிறது என விஜய் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை
தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 18, 2025 at 12:20 PM IST

ஈரோடு: தவெகவை பார்த்து தீய சக்தியான திமுக அஞ்சி நடுங்குவதாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த சில மாதங்களாக 'மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி' என்ற பெயரில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், திருச்சி, நாகை, கரூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் விஜய் இதுவரை தேர்தல் பரப்புரையை நிறைவு செய்துள்ளார். இந்நிலையில், இன்று ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற பரப்புரையில், தொண்டர்களின் ஆரவாரத்திற்கு இடையே விஜய் தனது பேச்சை தொடங்கினார். அவர் பேசியதாவது:

மஞ்சள் மாநகரம் ஈரோடு

எந்த ஒரு நல்ல செயலையும் மஞ்சளுடன் தொடங்க வேண்டும் என்பார்கள். நம்முடைய அம்மா, அக்கா, தங்கை கூட நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என மஞ்சள் புடவை அணிந்துதான் வேண்டிக் கொள்வார்கள். நம்முடைய தேர்தல் பரப்புரையை இந்த மஞ்சள் மாநகரான ஈரோட்டில், இன்று தொடங்கி இருக்கிறோம். நம்முடைய பயணம் வெற்றி பயணமாக நிச்சயம் அமையும். அதற்கு இந்த ஈரோட்டு மண் உறுதுணையாக இருக்கும்.

மக்கள் தவெகவை கைவிட மாட்டார்கள்

எனக்கும், தமிழக மக்களுக்குமான உறவு இன்று, நேற்று உருவான உறவு கிடையாது. கடந்த 30 - 35 ஆண்டுகளாக இருந்து வரும் உறவு. அவர்கள் என்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார்கள். அந்த நம்பிக்கையில்தான் அவர்களை தேடி வந்திருக்கிறேன். அவர்கள் என் நம்பிக்கையை பொய்யாக்க மாட்டார்கள். உங்களை நம்பித்தான் நான் வந்துள்ளேன். உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.

அண்ணாவை யாரும் உரிமை கொண்ட முடியாது

நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் கேட்ட ஒரே தலைவர் பெரியார். அவர்தான் நம்முடைய கொள்கை தலைவர். அப்போ அண்ணா, எம்ஜிஆர் யார் என்று சிலர் கேட்கலாம்? பெரியார் அவர்களிடம் இருந்து கொள்கையை எடுத்துக்கொண்டோம். அண்ணா, எம்ஜிஆர் அவர்களிடம் இருந்து தேர்தல் அணுகுமுறையை எடுத்துக் கொண்டோம். அண்ணா, எம்ஜிஆரை யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் சொத்து. எங்களுக்கு மட்டுமே அவர்கள் சொந்தம் என்று யாரும் நீலிக்கண்ணீர் வடிக்கக்கூடாது.

எனவே, அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு யாரும் நமக்கு தடை போட முடியாது. நாங்கள் எங்கள் வழியில் அரசியல் செய்கிறோம். எங்களை நீங்கள் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கவில்லை என்று கூறும்போது, எங்களை பார்த்து உங்களுக்கு ஏன் இந்த பயம்? எங்கள் மீது ஏன் இவ்வளவு அக்கறை? நாங்கள் எங்கே சென்றால் உங்களுக்கு என்ன? எங்களை கண்டு உங்களுக்கு ஏன் இந்த பயம் வருகிறது.

திமுக தீய சக்தி - தவெக தூய சக்தி

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவும் திமுகவை கடுமையாக எதிர்த்து அரசியல் செய்து வந்தார்கள். ஏன் இவர்கள் திமுகவை இந்த அளவுக்கு எதிர்க்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் எனக்கு அடிக்கடி வரும். ஆனால், அதற்கான காரணம் இப்போதுதான் எனக்கு தெரிந்தது. திமுக ஒரு தீயசக்தி. அதனால்தான் அவர்கள் இருவரும் கடைசி வரை திமுகவை எதிர்த்துள்ளனர். அவர்கள் சொன்னதைத்தான் தற்போது நானும் கூறுகிறேன். திமுக ஒரு தீயசக்தி. ஆனால், தவெக தூய சக்தி.

தவெகவை பார்த்து திமுகவுக்கு பயம்

விஜய் அரசியலே பேசுவதில்லை; எட்டு நிமிடங்கள் தான் மேடையில் பேசுகிறார் என்று பல குற்றச்சாட்டுக்களை என் மீது திமுக வைக்கிறது. எங்களை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை என்று கூறும் திமுக, எங்களை பற்றி ஏன் சிந்திக்கிறது. ஏனென்றால், தவெகவை பார்த்து திமுகவுக்கு பயம். என்னை பற்றியே திமுக 24 மணி நேரமும் நினைத்துக்கொண்டுள்ளது.

கல்வியில் தமிழ்நாடு தோல்வி

கல்வியில் தமிழ்நாடு முன்னிலையில் இருக்கிறது என்று திமுக பொய் பரப்புரையை செய்து வருகிறது. ஆனால், உண்மையில், திமுக ஆட்சியில் மாணவர்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். இடைநிற்றல் அதிக அளவில் இருக்கிறது. அரசு பள்ளிகள் மூடப்படுகின்றன. ஆனால், இதையெல்லாம் திமுக அரசு மறைக்கிறது. இவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் மீதோ, மாணவர்கள் மீதோ அக்கறை இல்லை.

சட்டம் ஒழுங்கு மோசம்

தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு என்ற ஒன்று இருக்கிறதா? பெண்கள் பாதுகாப்பாக வெளியே செல்ல முடிகிறதா? திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு முடங்கி போய் உள்ளது. ஆனால், அதை திமுக ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. நாங்கள் வாயில் வடை சுட மாட்டோம். தவெக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருக்கும். இதை உறுதியாக உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

சினிமா டயலாக்கை பேசுவது யார்?

நான் மேடைகளில் சினிமா டயலாக்கை பேசுவதாக திமுக குற்றஞ்சாட்டுகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய முதலவர் ஸ்டாலின், 'என் கேரக்டரையே புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்' எனக் கூறினார். இது சினிமா டயாலாக்கா? இல்லை, சிலப்பதிகாரத்தில் இருந்து எடுத்த வசனமா? என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின்தான் விளக்க வேண்டும்.

மாநிலத்தை ஆளும் திமுகவுக்கும், ஒன்றிய அரசுக்கும் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நீங்கள் இருவரும்தான் என் கேரக்டரை புரிந்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறீர்கள். உங்களுக்கு நான் யார் என்பது தேர்தல் முடிந்ததும் தெரியவரும். என் மக்கள் என்னுடன் இருக்கிறார்கள். நல்லதே நடக்கும். இவ்வாறு விஜய் பேசினார்.

