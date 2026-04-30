ETV Bharat / state

ஜெயிச்சதும் நேரா பனையூருக்கு வந்துடுங்க; தவெக வேட்பாளர்களுக்கு விஜய் அட்வைஸ்

மே 4-ம் தேதி வேட்பாளர்கள் அனைவரும் 6 மணிக்கே வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கிருந்து வேறு எங்கும் செல்லக்கூடாது என தவெக தலைவர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வந்த தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 30, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் வேறு எங்கும் செல்லாமல், நேராக பனையூர் வந்துவிடுங்கள்; உங்களுக்காக நான் காத்திருப்பேன் என்று தவெக தலைவர் விஜய் வேட்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 -ம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், அதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், தேர்தலில் போட்டியிட்ட தமது கட்சியின் வேட்பாளர்களை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொள்வதற்காக, தவெக தலைவர் விஜய் பனையூரில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்திற்கு இன்று வருகை தந்தார்.

அப்போது, தேர்தலில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களுடன் கலந்துரையாடிய விஜய், அவர்களுக்கு முக்கியமான சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்ததாக தெரிகிறது. மேலும், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளில் தவெகவினர் செய்ய வேண்டியது குறித்தும் அவர் ஆலோசித்ததாக தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4 அன்று மற்ற கட்சிகள் எதாவது குளறுபடி செய்ய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நீங்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். தேர்தல் முடிவு நமக்கு சாதகமாகத்தான் வர வாய்ப்புள்ளது. இருந்தாலும், நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பிறகு வெற்றியை கொண்டாடுவது குறித்தும் கட்சி நிர்வாகிகள், வேட்பாளர்களுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

குறிப்பாக, “தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவுடன் வேறு எங்கும் சென்றுவிடாதீர்கள். வெற்றி பெற்ற அனைவரும் நேரடியாக பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வந்துவிடுங்கள். உங்களுக்காக நான் இங்கே காத்திருப்பேன். எல்லோரும் நம்பிக்கையுடன் முடிவுகளை எதிர்நோக்கிக் காத்திருங்கள்” என வேட்பாளர்களுக்கு விஜய் நம்பிக்கை வார்த்தைகளை கூறியுள்ளதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இன்றைய முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆர்.கே நகர் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரிய வில்சன், “ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வேட்பாளர்களிடம் தேர்தல் அனுபவம் குறித்து விஜய் கேட்டறிந்தார். அதேபோல், தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் எப்படி இருந்தது? மக்கள் சந்திப்பு எவ்வாறு இருந்தது? உள்ளிட்டவைகள் குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்தார்," என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், "வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாளுக்கு எவ்வாறு தயாராக உள்ளீர்கள்? என்று எங்களிடம் கேட்ட தலைவர், கருத்துக்கணிப்பை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். யார் தலைவர் என்று மக்கள் தீர்மானித்துவிட்டார்கள். மே 4 அன்று முடிவுகள் தெரியவரும்" என்று நம்பிக்கையூட்டினார்.

அத்துடன், "வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது வேட்பாளர்கள் அனைவரும் காலை 6 மணிக்கே வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கிருந்து வேறு எங்கும் செல்லக்கூடாது என்று எங்களை அறிவுறுத்தி உள்ளார்" என்று மரிய வில்சன் கூறினார்.

முன்னதாக, தேர்தல் முடிந்த மறுநாள் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நிர்வாகிகள் எதிர்கொண்ட சவால்களை மண்டல வாரியாக விஜய் கேட்டறிந்தார். அதன்பிறகு, பல்வேறு ஆன்மிக தலங்களுக்கு சென்று வழிபாடு செய்த விஜய், இன்று முதல்கட்டமாக 25 வேட்பாளர்களை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

தவெக தலைவர் விஜய்
TVK VIJAY
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
விஜய் வேட்பாளர்களுடன் ஆலோசனை
VIJAY CONDITION TO TVK CANDIDATES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.