திருத்தணியில் வடமாநில இளைஞர் மீதான தாக்குதல் - தமிழ்நாடு அரசுக்கு விஜய் கண்டனம்

இளைஞர்கள் எக்கேடு கெட்டும் வீணாகப் போனால் நமக்கென்ன என்ற ஆளும் அரசின் அலட்சியத்தையும் பொறுப்பின்மையையுமே இந்தச் சம்பவம் எடுத்துக் காட்டுகிறது என தவெக தலைவர் விஜய் பதிவிட்டுள்ளார்

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 4:18 PM IST

சென்னை: ஒடிசா இளைஞர் தாக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து தவெக தலைவர் விஜய் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது பதிவில், “சென்னையிலிருந்து திருத்தணி சென்ற ரயிலில் சிறுவர்கள் சிலர், வடமாநில இளைஞரைக் கொடூரமாகத் தாக்கிய சம்பவம், தமிழ்நாடு எத்தகைய அபாயகரமான எதிர்காலத்தை நோக்கிப் பயணிக்கிறது என்ற அச்சத்தையும், அதிர்வலைகளையும் மக்களிடையே ஏற்படுத்தி உள்ளது. இளைஞர்கள் தவறான பாதையில் செல்வதை அரசு முன் கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்கவில்லை.

இளைஞர்கள் எக்கேடு கெட்டும் வீணாக போனால் நமக்கென்ன என்ற ஆளும் அரசின் அலட்சியத்தையும் பொறுப்பின்மையையுமே இந்தச் சம்பவம் எடுத்துக் காட்டுகிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு, போதைப் பொருட்களால் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் சீரழிந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களை நல்வழிப் பாதையில் கொண்டு செல்லும் திட்டங்கள் இல்லை. இளைஞர்கள் நல்ல முறையில் கல்வி கற்க, ஏற்ற சூழல் இல்லை.

தகுதிக்கு ஏற்ற வேலைவாய்ப்புகள் இல்லை. புத்தாக்கம் இல்லை. புதிய முயற்சிகளுக்கு ஊக்கம் இல்லை. இவை எவற்றையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்காமல், யாருக்காக இந்த ஆட்சியை நடத்துகிறீர்கள்? எஞ்சியிருக்கக் கூடிய ஆட்சிக் காலத்திலாவது போதைப் பொருட்கள் புழக்கத்தை முழுவதுமாகக் கட்டுப்படுத்தத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கபட நாடக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வடமாநிலத்தை சேர்ந்த சுராஜ் என்ற தொழிலாளி சென்னையில் இருந்து திருத்தணி சென்ற மின்சார ரயிலில் பயணம் செய்துள்ளார். அப்போது அந்த ரயிலில் ஏறிய 4 சிறுவர்கள் கஞ்சா போதையில் தங்களிடம் இருந்த அரிவாளை எடுத்து அவரை வெட்டுவது போல் மிரட்டியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னை பாரிமுனையில் ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா பறிமுதல் - இருவர் கைது

பின்னர் சுராஜ் அச்சத்தில் திருத்தணி ரயில் நிலையத்தில் இறங்கியுள்ளார். ஆனால், அவரை விடாமல் துரத்திச் சென்ற சிறுவர்கள், ரயிலில் இருந்து இறங்கி, அந்த இளைஞரை சரமாரியாக வெட்டி, அதை காணொலியாக பதிவு செய்து இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

