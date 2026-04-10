நேரம் கடந்ததால் காரைக்குடியில் பரப்புரையை தவிர்த்த விஜய்; தவெக தொண்டர்கள் ஏமாற்றம்
சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் இதுவரை சென்னை, சேலம், திருச்சி, நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ளார்.
Published : April 10, 2026 at 3:22 PM IST
சிவகங்கை: பரப்புரைக்கான அனுமதி நேரம் முடிவடைந்ததால் காரைக்குடி தேர்தல் கூட்டத்தில் எதுவும் பேசாமல் தவெக தலைவர் விஜய் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சென்னை, திருச்சி, நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இதுவரை பரப்புரையை நிறைவு செய்த அவர், இன்று சிவகங்கை மாவட்டம் கரைக்குடி தொகுதியில் பரப்புரை மேற்கொள்ள இருந்தார். இதற்காக காலை 9 மணி அளவில் தனி விமானத்தில் மதுரை வந்த அவர், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக காரைக்குடி சென்றார்.
மதுரையில் இருந்து காரைக்குடி சென்ற விஜய்க்கு, அக்கட்சி தொண்டர்கள் சாலையின் இருபுறம் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மதுரையில் இருந்து 11 மணி அளவில் வாகனத்தில் புறப்பட்ட விஜய், சுமார் 2 மணி அளவில் காரைக்குடியை சென்றடைந்தார். இடையில் பரப்புரை வாகனத்தில் இருந்து இறங்கிய விஜய், சிறிது தூரம் சைக்கிளில் பயணித்தார். ஆனால், ஏராளமான தொண்டர்கள் சாலையில் இருபுறமும் இருந்ததால், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு சைக்கிளில் இருந்து தடுமாறி விழுந்தார். இதனால் மீண்டும் பரப்புரை வாகனத்திற்கு சென்றார்.
இதனிடையே, சாலை முழுவதும் தொண்டர்கள் சூழ்ந்து கொண்டதால், விஜய்யின் வாகனம் பரப்புரை கூட்டத்திற்கு செல்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக காரைக்குடியில் விஜய் பரப்புரை வாகனம் நுழைந்தும், பெரிய அளவில் கட்சியினர் திரண்டதால் வாகனம் செல்வதில் சிக்கல் நிலவியது. போலீசாரின் கடும் முயற்சிக்கு பின்னர், வாகனத்திற்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது. இருந்தும் சில நிமிட இடைவெளியில் விஜய்யின் வாகனத்தை தவெகவினர் சூழ்ந்து கொண்டதால், விஜய்யின் பரப்புரை வாகனம் மீண்டும் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கியது. மதுரையில் இருந்து அதிகபட்சம் 90 நிமிடங்களில் விஜய் காரைக்குடியை வந்தடைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சுமார் 4 மணி நேரம் கடந்தே விஜய்யால் காரைக்குடி வந்தடைய முடிந்தது.
இதனிடையே, விஜய் பரப்புரை செய்ய பிற்பகல் 12 மணி முதல் 2.30 மணி வரையே தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்கிய இருந்த நிலையில், விஜய் வாகனம் பரப்புரை செய்யும் இடத்திற்கு மதியம் 2.45 மணிக்கே வந்தடைந்தது. இதனால், விஜய் பரப்புரை செய்யாமல் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.
காரைக்குடியில் விஜய் பரப்புரையை கேட்க ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் காத்திருந்த நிலையில், விஜய் பரப்புரை செய்யாமல் புறப்பட்டு சென்றதால் தொண்டர்கள் சோகமடைந்தனர். இந்நிலையில், நாளை கடலூர் மாவட்டத்தில் விஜய் பரப்புரை செய்யவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.