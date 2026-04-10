காரைக்குடியில் விஜய் பிரச்சாரம்: 37 நிபந்தனைகளுடன் போலீஸ் அனுமதி
Published : April 10, 2026 at 10:34 AM IST
சிவகங்கை: சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காரைக்குடியில் பரப்புரை செய்யவுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழகம் முழுவதும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. சென்னை, திருச்சி, நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் விஜய் இதுவரை பரப்புரையை நிறைவு செய்த நிலையில், இன்று சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கரைக்குடி தொகுதியில் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார். இந்த பரப்புரைக்கு அனுமதி கோரி காவல்துறையில் தவெக தரப்பு கடிதம் வழங்கி இருந்த நிலையில், 37 நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி வழங்கியுள்ளனர்.
இந்த பிரச்சாரம் காரைக்குடியில் உள்ள கண்ணதாசன் மணிமண்டபம் முன்பு, தேவர் சிலை அருகிலுள்ள நான்கு சாலை சந்திப்பு பகுதியில் நடைபெற உள்ளது. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து சீரமைப்பை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நிகழ்விற்காக 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். கூட்ட நெரிசல் மற்றும் அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க கூடுதல் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தவெக நிர்வாகிகள் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை முறையாக கடைப்பிடித்து அமைதியான முறையில் நிகழ்ச்சி நடைபெற வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காவல்துறை விதித்த முக்கிய கட்டுப்பாடுகள்
- விஜய் எந்த வழியாக வருகிறாரோ அதே வழியாகவே திரும்பிச் செல்ல வேண்டும்
- பரப்புரையை 12 முதல் 2.30 மணிக்குள் நிறைவு செய்ய வேண்டும்
- ஒலிப்பெருக்கி பயன்படுத்த கூடாது
- பிரச்சாரத்தின் போது 20 மருத்துவர்கள் கொண்ட அவசர சிகிச்சை குழு கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும்
- 200 வாலண்டியர்கள் வாக்கி-டாக்கி வசதியுடன் பணியில் ஈடுபட வேண்டும்.
- இருசக்கர வாகனங்களில் விஜய் பிரச்சார வாகனத்தை பின்தொடரக் கூடாது
- வாகன நிறுத்தத்திற்காக 5 கார் பார்கிங் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது
- 18 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் பரப்புரையில் கலந்துகொள்ள கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் இருக்க வேண்டும்.
இந்த பரப்புரையில் கலந்துகொள்வதற்காக சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் காலை 9.30 மணி அளவில் தவெக தலைவர் விஜய் மதுரை புறப்பட்டார். மதுரையில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக பரப்புரை நடைபெறும் காரைக்குடி செல்லவுள்ளார்.
விஜய் பரப்புரை செய்யுள்ள காரைக்குடி தொகுதியில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மாங்குடியும், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் போட்டியிடுகின்றனர். தவெக சார்பாக மருத்துவர் பிரபு போட்டியிடுகிறது.