சென்னையில் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து விஜய் ரோடு ஷோ; சாலையில் நடந்து சென்றும் வாக்கு சேகரிப்பு

சென்னையில் சாலை வலமாக சென்ற விஜய்யை காண பல்லாயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் குவிந்தனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை
Published : April 20, 2026 at 8:00 PM IST

சென்னை: தலைநகர் சென்னையில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தவெக தலைவர் விஜய் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைப்பெற உள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரம் ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி மாலை ஐந்து மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், தொண்டர்கள், வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர்களும், அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாஜக தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்களும் தமிழகத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தவெக தலைவர் விஜய்யும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த மார்ச் 30 ஆம் தேதி சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த விஜய், தொகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

விஜய் பரப்புரை

இதைத்தொடர்ந்து கொளத்தூரில் தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் போனதால் உடனடியாக தனது பேச்சை முடித்து கொண்டு வீடு திரும்பினார். இதனிடையே, கொளத்தூரில் விஜய் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது அங்கு போதிய காவல் துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை என்று தவெக தரப்பு குற்றம்சாட்டியிருந்ததது. இதையடுத்து கடந்த 15-ஆம் தேதி இரண்டாம் முறையாக சென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது தியாகராய நகர், ஆயிரம் விளக்கு, எழும்பூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் சாலை வலம் வந்தார்.

இந்நிலையில், இன்று திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பஞ்செட்டியில் சாலை வலம் சென்று விஜய் பரப்புரை செய்தார். அதைத்தொடர்ந்து மாலையில், சென்னை கொளத்தூர் வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு, ஆர்.கே.நகர் வேட்பாளர் மரிய வில்சன் ஆகியோரை ஆதரித்து சாலை வலம் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்தார். தொடர்ந்து வில்லிவாக்கம் தொகுதி வேட்பாளர் ஆதவ் அர்ஜூனாவை ஆதரித்து நடந்து சென்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அதைத்தொடர்ந்து அண்ணா நகர் வேட்பாளர் ராம்குமார் மற்றும் விருகம்பாக்கம் வேட்பாளர் சபரிநாதன் ஆகியோருக்கு ஆதரவாக சாலை வலம் சென்று வாக்கு சேகரித்தார். சாலை வலமாக சென்ற விஜய்யை காண பல்லாயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் குவிந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போலீசார் விரைந்து செயல்பட்டு அதனை சீர் செய்தனர்.

