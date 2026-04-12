லஞ்சம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை; அரசின் நலத்திட்டங்கள் வீட்டு வாசலுக்கே வரும்; குமரியில் விஜய் அளித்த உறுதி

லஞ்சம் இல்லாமல் அரசின் ஒவ்வொரு நலத்திடங்களும் பொதுமக்களை சென்றடையும் என தவெக தலைவர் விஜய் உறுதியளித்தார்.

கன்னியாகுமரியில் விஜய் பேச்சு
கன்னியாகுமரியில் விஜய் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 4:44 PM IST

கன்னியாகுமரி: தவெக ஆட்சியில் அரசின் நலத்திட்டங்கள் வீட்டு வாசலுக்கே வந்து சேரும் என்று கன்னியாகுமரி தேர்தல் பரப்புரையில் தவெக தலைவர் விஜய் உறுதிபட கூறினார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தமிழகம் முழுவதும் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சென்னை, திருச்சி, நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இதுவரை பரப்புரையை நிறைவு செய்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் சிவகங்கை மாவட்டம் கரைக்குடி தொகுதியில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார்.

ஆனால், காவல்துறையினர் நண்பகல் 12 முதல் மதியம் 2.30 மணி வரை மட்டுமே பரப்புரைக்கு அனுமதி வழங்கியிருந்த நிலையில், அதிகப்படியான கூட்டம் காரணமாக விஜய் பிற்பகல் 2.45 மணிக்கே பரப்புரை நடைபெறும் இடத்தை வந்தடைந்தார். இதனால் திட்டமிட்டப்படி பரப்புரை மேற்கொள்ள முடியாமல், அங்கிருந்து சென்னை திரும்பினார். அதைத்தொடர்ந்து நேற்று கடலூர் மாவட்டத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதை நிர்வாக காரணங்களுக்காக ரத்து செய்வதாக தவெக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள காவல்துறை அனுமதி வழங்கியிருந்தது. இதற்காக இன்று காலை சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தமது இல்லத்தில் இருந்து தனி விமானத்தில் தூத்துக்குடி வந்த விஜய், அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக கன்னியாகுமரி சென்றார். விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ளும் கன்னியாகுமரி மகாதானபுரம் ரவுண்டானா பகுதியில், சைக்கிள் ஓட்டி அவர் வாக்கு சேகரித்தார்.

ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல்

தொடர்ந்து பரப்புரை வாகனத்தின் மீது ஏறிய விஜய், அங்கிருந்து தொண்டர்களிடம் பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "நான் கன்னியாகுமரி மண்ணுக்கு வந்து உங்களை சந்திப்பது மிகவும் சந்தோஷம். உங்கள் அன்புக்கு நான் எப்போதும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி காலையில் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று விசில் சின்னத்தில் உங்களின் வாக்குகளை அளிக்க வேண்டும். வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வரும் தேர்தல் அல்ல. இது ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல். அதை நாம் விட்டுவிட முடியாது. அத்தனை வலிகளையும் தாக்கிக்கொண்டு நான் உங்களுக்காக மட்டுமே அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். உங்களை ஒருபோதும் நான் ஏமாற்ற மாட்டேன்.

திமுக Vs டிவிகே

நான்கு முனை போட்டி, நாற்பது முனை போட்டி என எத்தனை பொய்யான தவல்களை பரப்பினாலும், இந்த தேர்தல் இரண்டு முனைப்போட்டி மட்டும்தான். நம்முடைய வெற்றியை கண்டு அஞ்சுபவர்கள் நம்மைப்பற்றி பொய்யான தகவல்களை கூறிவருகிறார்கள். அதைப்பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை. வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் இரண்டு கட்சிகளுக்கு மட்டுமே போட்டி. ஒன்று திமுக, மற்றொன்று டிவிகே. மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்கின்ற ஸ்டாலின் சார் வேண்டுமா? அல்லது மக்களை நேசிக்கின்ற உங்கள் விஜய் வேணுமா? இதுதான் இந்த தேர்தலின் நோக்கம். அதனால் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை வழங்குங்கள். தயவு செய்து விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள். இது ஒரு விசில் புரட்சி தேர்தலாக இருக்க வேண்டும்" என்று விஜய் பேசினார்.

விஜய் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள்

  • ஆவணங்களின் பெயரால் அரசு அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்குவது மற்றும் பொதுமக்கள் அலைக்கழிக்கப்படுவதை அனுமதிக்கமாட்டோம்.
  • நலத்திட்டத்திற்கு விண்ணபிக்க வேண்டாம். வீடு தேடி அரசு திட்டம் வரும்.
  • தவெக ஆட்சி அமைந்ததும் ஆறு மாதத்திற்குள் 'வெற்றி தமிழ்நாடு சூப்பர் ஆப்' உருவாக்கப்படும். பல சேவைகள் அந்த செயலியில் இருக்கும்.
  • லஞ்சம் இல்லாமல் அரசின் நலத்திட்டம் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும்.
  • 1000 கையெழுத்துக்களுடன் மனு அளித்தால் அதற்கு கட்டாயம் பதில் அளிக்கப்படும்.
  • பொதுமக்கள் அரசுக்கு இணையதளம் மூலம் ஆலோசனை கூற வழிவகை செய்யப்படும்.
  • தமிழக அரசின் சேவைகள் தாமதமானால் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
  • சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஒருநாள் முழுவதும் மக்களின் மனுக்களுக்காகவே ஒதுக்கப்படும்.
  • தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக ஏஐ சிட்டி அமைக்கப்படும்.

