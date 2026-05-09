நாளை முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்; 13ஆம் தேதிக்குள் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநர் உத்தரவு
நாளை காலை 10 மணிக்கு முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்கவுள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 9, 2026 at 8:11 PM IST
சென்னை: தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்க தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தமிழக ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்த நிலையில், நாளை காலை 10 மணிக்கு அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இந்த தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகியவை தலா 2 இடங்களிலும், தேமுதிக ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களில் வெற்றி பெற்றநிலையில், அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 எம்எல்ஏக்கள் இல்லாததால், பிற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடியது. இதில், திமுக உடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சி, தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகியவை நேற்று தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தன. இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய், இரு கட்சி அலுவலகங்களுக்கும் சென்று அக்கட்சிகளின் தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, தவெக தலைவர் விஜய், தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கடிதம் கொடுத்தார். ஆனால், போதிய எண்ணிக்கை இல்லாமல் ஆளுநர் அழைப்பு விடுப்பதை தவிர்த்து வந்தார்.
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் மற்றும் 2 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவு இருந்தபோதிலும், 116 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே இருந்தது. இந்நிலையில், இன்று இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும், விசிகவும் தவெக ஆட்சி அமைக்க தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்தன. இதனால் தவெக ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 120-ஆக அதிகரித்தது. இதைத்தொடர்ந்து தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டுமென தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை இன்று 4வது முறையாக சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தார். ஆளுநர் அவரது கோரிக்கையை ஏற்ற நிலையில், விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுத்தார். இதைத்தொடர்ந்து நாளை காலை 10 மணிக்கு அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்க அழைப்பு விடுத்தார்.