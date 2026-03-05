ETV Bharat / state

கல்பாத்தி சுரேஷ் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சி: விஜய், த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு - தீயாக பரவும் வீடியோ

திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஒரே நிற உடையில் வருகை தந்த விஜய் - த்ரிஷாவின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா
திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
சென்னை: ஏ.ஜி.எஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களில் ஒருவரான கல்பாத்தி சுரேஷ் மகன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய்யும், த்ரிஷாவும் ஒரே காரில் வந்து பங்கேற்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் உட்ச நட்சத்திரமாக இன்றளவும் இருக்கக்கூடியவர் விஜய். சினிமாவை விட்டுவிட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு வந்த பிறகும் கூட, அவரது இடத்தில் வேறெந்த நடிகரையும் வைத்து பார்க்க முடியவில்லை என்பதே எதார்த்தம். இந்நிலையில், நடிப்பதை விடுத்து, இப்போது முழு நேர அரசியலில் இயங்கி வரும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புகைச்சல் கிளம்பியுள்ளது.

அதாவது, விஜய் த்ரிஷாவுடன் இணைந்து பல படங்களில் நடித்துள்ளார். அந்த வகையில், கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆதி, குருவி, லியோ ஆகிய படங்கள் அனைத்துமே வெற்றி படங்களாக அமைந்தன.

இந்நிலையில், விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்து சர்ச்சைகள் வெளியாகின. இந்த விவகாரம் பெரும் விவாதங்களுக்கும், விமர்சனங்களுக்கும் வித்திட்டது.

அண்மையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இதுகுறித்து பொதுவெளியில் விமர்சித்து பிறகு வருத்தமும் தெரிவித்தார். ஆனால், இந்த விவகாரம் குறித்து விஜய் எந்த விளக்கமோ அல்லது மறுப்போ இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்யும், த்ரிஷாவும் சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் ஒரே காரில் வந்து பங்கேற்றுள்ளனர். ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனத்தின் கல்பாத்தி சுரேஷ் மகன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இருவரும் ஒரே நிற உடையில் வருகை தந்தனர். அது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி வருகிறது.

