அதிமுகவால் திமுகவை வீழ்த்த முடியாது - செங்கோட்டையன்
நல்லவர் வல்லவர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும்; உண்மையாக உழைக்கக்கூடியவர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 3, 2026 at 6:03 PM IST
ஈரோடு: அதிமுக உள்ளிட்ட என்டிஏ கூட்டணியால் திமுகவை வீழ்த்த முடியாது என முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம். கோபிச்செட்டிபாளையம் அருகே குள்ளம்பாளையத்தில் உள்ள சேலத்து மாரியம்மன் திருக்கோயிலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை நிர்வாகக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினார்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது செங்கோட்டையன் கூறியதாவது, "ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் முதல் இன்று வரை உங்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் இல்லை என்றால் நான் இல்லை; நான் இன்றைக்கு கோட்டைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் உங்கள் கரங்கள் என்னை ஆதரிக்க வேண்டும். நான் கோட்டைக்கு செல்லும் வாய்ப்பும், அமைச்சராகும் வாய்ப்பும் உங்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் இன்று களம் காண்கிறோம். அதிமுக இயக்கத்திற்காக 45 ஆண்டுகாலம் பாடுபட்டவன் நான். ஆனால், துளியும் யோசிக்காமல் என்னை ஒரு நிமிடத்தில் தூக்கி எறிந்தனர். அரசியல் வரலாற்றில் யாரை அடையாளம் காட்டினேனோ, அவர்தான் என்னை ஒரு நிமிடத்தில் தூக்கி எறிந்திருப்பது வேதனைக்குரியது மட்டுமல்ல, இந்த இயக்கத்திற்கு நான் உழைத்த உழைப்பு என்பது எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆசியோடு அரும்பணியாற்றி இருக்கிறேன். விஜய் உடன் இணைந்த பிறகு ஒரே மணித்துளியில் யார் என்று கூட பார்க்காமல் என்னை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறார். நீங்கள் தீர்ப்பை வழங்க வேண்டிய நேரம் தான் இது.
தொடர்ந்து பத்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது இரட்டை இலைக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கும், இக்கட்டான சூழலில் என்னை கைவிடாமல் தாங்கிப் பிடித்தவர்களுக்கும் என் உடலில் கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்கும் வரை உண்மையாக உழைப்பேன். தவெக தலைவர் நாளை கோட்டைக்கு செல்வார். அப்போது தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாற்றம் உருவாகும். எவராலும் திமுகவை வீழ்த்த முடியாது. அதை நிகழ்த்துகிற சக்தி எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவுக்கு மட்டுமே உள்ளது. மற்றவருக்கு இல்லை என்பதை என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அறிவார்கள்.
தவெக தலைவர் விஜய் நாளை கோட்டை ஆள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அத்தனை பேரும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். நல்லாட்சி தமிழ்நாட்டில் உருவாவதற்கும், ஏழையின் கண்ணீரைத் துடைப்பதற்கும், போதையில்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவதற்கும், எல்லோரும் எல்லாம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு மாணவர்கள் முதல் தொழிலாளர்கள் வரை ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று விஜய் கூறினார். நல்லவர்கள் கையில் ஆட்சி அதிகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எனது லட்சியம். ஜனநாயகன் படம் மட்டும் வெளியாகியிருந்தால் 1000 கோடி ரூபாய் கிடைத்திருக்கும். தவெக தலைவர் விஜய் சிபிஐ வழக்கு தொடர்பாக மூன்று முறை நேரில் சென்று வந்துள்ளார். இத்தனை சோதனைகளையும் கடந்தே உங்கள் முன் நிற்கிறார்; ஆயிரம் கோடி வருவாயை விட்டுவிட்டு எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு மக்கள் பணியாற்ற வந்திருப்பது விஜய் மட்டுமே.
தூக்கி எறிந்ததுக்கு பிறகு என்னை தட்டிக் கொடுத்து இவ்வளவு மரியாதைக் கொடுக்கிறார் என்றால் நாளை தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறவர் அவர்தான். தமிழ்நாட்டை ஆள்வதற்கு ஒரு நல்ல தலைமை தேவை. ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு, எம்ஜிஆருக்கு பிறகு, அந்த தலைமை உண்மையிலேயே இந்த மக்களுக்காக பணியாற்ற இருக்கிற தலைமையாக இந்த இயக்கம் இருக்கிறது. இன்று உங்களிடம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்றுதான்; பல முறை எனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்தீர்கள்; என்னை வாழ வைத்தவர் நீங்கள்.
நல்லவர் வல்லவர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும்; உண்மையாக உழைக்கக்கூடியவர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம்; ஆனால் திமுக இன்று தத்தளித்துக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. விலைவாசி உயர்ந்துக் கொண்டிருக்கிறது; பெண்கள் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உருக்கப்பட்டிருக்கிறது. பாலியல் குற்றங்கள் நடைபெறுகிறது. போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாகும் நிலை உள்ளது. இதை தகர்த்தெறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் அனைவருக்கும் வேலை வேண்டும்; அனைவருக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி வேண்டும். இதுதான் நமது லட்சிய பயணமாக இருக்கிறது.
முதியவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய வேண்டுகோள், அவர்களின் நினைவில் இருப்பது முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர் , ஜெயலலிதா தான். இம்முறை நமது சின்னம் விசில் சின்னம், உங்கள் வாக்குகளை வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி விசில் சின்னத்திற்கு வழங்க வேண்டும். ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நமது வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நாள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.