வருமானத்தை மறைத்ததாக ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதித்த வழக்கு: மேல்முறையீடு செய்த விஜய்

வருமான வரித்துறை உத்தரவில் தலையிட முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், மீண்டும் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
தவெக தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 13, 2026 at 2:56 PM IST

சென்னை: வருமானத்தை மறைத்ததாக நடிகர் விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதித்த வருமான வரித்துறை உத்தரவை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2015 - 16 ஆம் நிதியாண்டுக்கான வருமான வரி கணக்கை நடிகர் விஜய் தாக்கல் செய்தபோது, அந்த ஆண்டிற்கான வருமானமாக ரூ. 35 கோடியே 42 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 890 எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஆனால், அந்த ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டு நடவடிக்கையை மேற்கொண்ட வருமான வரித்துறை, நடிகர் விஜய் வீட்டில் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு நடத்திய சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களுடன் ஒப்பிட்டனர். அப்போது, புலி படத்திற்கு பெற்ற ரூ. 15 கோடி திரைப்பட வருமானத்தை கணக்கில் காட்டாமல் மறைத்துள்ளார் என்பது கண்டறியப்பட்டது.

ஆதலால், கடந்த 2022 ஜூன் 30 ஆம் தேதி வருமானத்தை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு மறைத்ததற்காக சுமார் 1 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை விதித்து வருமான வரித்துறை விஜய்க்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதையடுத்து, தனக்கு எதிராக ரூ. 1.50 கோடி அபராதம் விதித்து வருமான வரித்துறை பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து நடிகர் விஜய் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ள விஜய்யின் மனு
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ள விஜய்யின் மனு

அதில், சட்டப்படி அபராத உத்தரவை 2019 ஜூன் 30ஆம் தேதிக்கு முன்பே பிறப்பித்திருக்க வேண்டும். வருமான வரி சட்டத்தின்படி, 3 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 2022 ஆம் ஆண்டு காலதாமதமாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதால், அபராத உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டுமென கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன்பாக கடந்த பிப். 6ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி, “வருமான வரித்துறை அபராதம் விதித்து பிறப்பித்த உத்தரவு சரி தான். அதனால், வருமான வரித்துறை உத்தரவில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. நடிகர் விஜய் வேறு கோரிக்கையுடன் வருமான வரித்துறை முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தை அணுகி நிவாரணம் பெறலாம்” என தீர்ப்பளித்தார்.

தனி நீதிபதியின் இந்த உத்தரவையடுத்து விஜய் தரப்பில் வருமானவரித்துறை மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் அணுக இருப்பதாக வழக்கறிஞர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தீர்ப்பாயத்தை அணுகாமல் மீண்டும் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளனர். தேர்தலுக்கு மத்தியில் இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

