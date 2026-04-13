பரப்புரையில் விஜய்யின் 'ஹாலோகிராம்' - வியப்பில் ஆழ்த்திய வேட்பாளரின் செயல்

தவெக தலைவர் விஜய்யின் ஹாலோகிராம் உருவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.

ஹாலோகிராம் உருவத்தில் தவெக தலைவர் விஜய்
Published : April 13, 2026 at 5:00 PM IST

தஞ்சாவூர் : தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவது போன்று ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 'ஹாலோகிராம்' வாக்காளர்கள் மத்தியில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், பிரச்சார களம் சூடுபிடுத்துள்ளது. தொகுதிவாரியாக வேட்பாளர்கள், களத்தில் மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் திமுக, அதிமுக என பிரதான இரண்டு கூட்டணிகள், சீமான் தலைமையிலான நாதக மற்றும் விஜய் தலைமையிலான தவெக என 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக சார்பில் அதன் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நகேந்திரன், அண்ணாமலை, தமிழிசை சௌந்தரராஜன், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோர் களத்தில் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே, தவெக தலைவர் விஜய் அவர் நிற்கும் பெரம்பூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பின்னர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். விஜய்யை பார்க்க ஏராளமான மக்கள் கூடுவதால், அவர் தொடர் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. திட்டமிட்டபடி தேர்தல் பரப்புரையை நடத்த முடியாமல் அவை ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

தலைவர் வராவிட்டாலும் அந்தந்த தொகுதி தவெக வேட்பாளர்கள் பரப்புரையை தொடர்ந்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில் கும்பகோணம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் வினோத் ரவி செய்த செயல் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

களத்திற்கு நேரடியாக செல்லாமல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் உதவியுடன் காணொளி காட்சிகள் மூலம் மக்களிடம் வாக்கு சேகரிக்கும் நிகழ்வுகளை கடந்த தேர்தல்களில் நாம் பார்த்திருப்போம். நேரமின்மை, தேர்தல் நெருக்கடி உள்ளிட்ட காரணங்களினால் தொழில்நுப்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்போது, தவெக வேட்பாளர் வினோத் ரவி, தவெக தலைவர் விஜய் பேசுவது போன்ற ஹாலோகிராம் மூலம் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.

ஹாலோகிராம் என்பது லேசர் ஒளியை பயன்படுத்தி ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு நபரின் முப்பரிமாண பிம்பத்தை அதாவது 3டியாக பதிவு செய்து, மீண்டும் காட்டும் தொழில்நுட்பம் ஆகும்.

விஜய்யின் ஹாலோகிராம், வேட்பாளரை ஆதரித்து பேசுவது போன்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒத்திகை கும்பகோணத்தில் நடைபெற்றது. இதனை கண்ட பலரும் வியப்பிலும் ஆச்சரியத்திலும் ஆழ்ந்தனர்.

ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் சாதித்து வரும் நிலையில், தேர்தல் களத்திலும் பயன்படுத்தப்படுவது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் முறையாக அனுமதி பெற்று, விஜய் ஹாலோகிராம் பிரச்சாரத்தை கடைசி 3 நாட்கள் கடைசி கட்ட பரப்புரையில் பயன்படுத்த கும்பகோணம் கிழக்கு மாவட்ட தவெக நிர்வாகிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

