ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் தொழில்துறை அமைச்சரானார் கீர்த்தனா

ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் கீர்த்தனா
அமைச்சர் கீர்த்தனா (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 17, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் தொழில்துறை அமைச்சர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் கீர்த்தனா.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சியமைத்துள்ளது. இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய் மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

அவருடன் சேர்த்து கோபிசெட்டிபாளையத்தில் வெற்றி பெற்ற செங்கோட்டையன், தி.நகர் தொகுதி வெற்றி பெற்ற என்.ஆனந்த், வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற ஆதவ் அர்ஜுனா, திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் வென்ற சிடிஆர் நிர்மல் குமார், எழுப்பூரில் வெற்றி பெற்ற ராஜ்மோகன், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அருண்ராஜ், மயிலாப்பூரில் வெற்றி பெற்ற வெங்கட்ராமன், காரைக்குடியில் வெற்றி பெற்ற பிரபு, சிவகாசியில் வெற்றி பெற்ற கீர்த்தனா ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்று கொண்டனர்.

பொறுப்பேற்ற அமைச்சர்களுக்கு இலக்கா ஒதுக்கப்படாததால், அரசு நிர்வாகத்தில் சுணக்கம் ஏற்பட்டதாகவும், கோப்புகள் தேக்கமடைந்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்நிலையில், நேற்றைய தினம் தவெக அமைச்சர்களுக்கான துறைகளை ஒதுக்கீடு செய்து ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

முதல் பெண் தொழில்துறை அமைச்சர்

அதன்படி, அமைச்சர் கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை மற்றும் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதன்மூலம் தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருக்கும் ஒரே பெண் கீர்த்தனா, தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் தொழில்துறை அமைச்சர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் ஆகியுள்ளார்.

29 வயதே ஆன இவர் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். ஏற்கனவே, சிவகாசி தொகுதியில் முதல் சட்டமன்ற பெண் உறுப்பினர் என்ற பெருமை பெற்ற கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய தொழில்துறையின் பெரும் பொறுப்பை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கீர்த்தனாவை நம்பி ஒப்படைத்துள்ளார்.

அதாவது கடந்த தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே பெண் ஒருவர் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்ததில்லை. 1991 ஆண்டு சின்னசாமி தொழில்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றது முதல் எம்சி சம்பத், தங்கமணி, தங்கம் தென்னரசு, டிஆர்பி ராஜா வரை தொழில்துறையைக் கவனித்தவர்கள் ஆண் அமைச்சர்கள் மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்த கல்வித்துறை அமைச்சர்

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொறுப்பு எழும்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜ்மோகனுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதல்முறையாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சாராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் 2024 செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அமைச்சரவை மாற்றத்தின்போது, முதல்முறையாக ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்த கோவி. செழியன் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்த வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்; புகாரளித்த வில்சன் - விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட தேர்தல் ஆணையம்

மற்ற அமைச்சர்களின் பொறுப்பு

உள்துறை, ஆட்சிப்பணி, காவல் பணி, மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை, முதியோர் நலன், பெண்கள் நலன், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் விநியோகம் ஆகிய துறைகள் முதலமைச்சர் விஜயின் கைவசம் உள்ளது.

மேலும், அமைச்சர் என். ஆனந்திற்கு ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறையும், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறையும், அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு சுகாதாரம், குடும்ப நலன், மருத்துவக் கல்வித்துறையும், அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நிதித்துறையும், அமைச்சர் வெங்கடரமணனுக்கு உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் குடிமைப் பொருள் விநியோகத்துறையும், அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமாருக்கு மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறையும், அமைச்சர் பிரபு-வுக்கு சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் அடங்கிய இயற்கை வளங்கள் துறையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

அமைச்சர் கீர்த்தனா
FIRST FEMALE MINISTER OF INDUSTRIES
முதல் பெண் தொழில்துறை அமைச்சர்
CM VIJAY
MINISTER KEERTHANA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.