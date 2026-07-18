பொதுமக்களின் போராட்டம் இல்லாமல் மதுக்கடைகளை அகற்றியுள்ளோம் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களை வாங்கிய உடனே தீர்வு கண்டுவிட முடியாது; அதற்கு முறையான கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 18, 2026 at 3:33 PM IST
ஈரோடு: மக்களின் போராட்டம் இல்லாமல் மதுக்கடைகளை அகற்றிய முதல் அரசு தவெக அரசு தான் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிபாளையத்தில் ரூபாய் 97.02 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள திண்காரை தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகத்தை இன்று (ஜூலை 18) வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ரிப்பன் வெட்டித் திறந்து வைத்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், நாள்தோறும் பல்வேறு மக்கள் நலப்பணிகளைத் திட்டமிட்டு நிறைவேற்றி வருகிறார். ஒவ்வொரு துறையிலும் என்னென்ன பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதைத் தொடர்ந்து ஆய்வுச் செய்து அதற்கேற்ப உரிய நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் என்னென்ன? திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு துறை சார்பாகவும் தனித்தனியே ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தை தமிழ்நாட்டின் பொற்காலம் என்றே சொல்லலாம். முன்னாள் முதலமைச்சர்களான எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு பிறகு மிகவும் எளிமையான முறையில் மக்களைச் சந்தித்து வருகிறார்.
நாள்தோறும் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 05.00 மணி வரை கோட்டையில் இருந்தபடியே முதலமைச்சர் விஜய், மக்கள் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். எல் நினோ பாதிப்புகள் குறித்து ஆராய்வதற்காக இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக முதலமைச்சர் விஜய், சிறந்த வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழுவை அமைத்துள்ளார். என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பான விரிவான ஆய்வு அறிக்கையை வல்லுநர் குழு வழங்கவுள்ளது.
போராட்டமே இல்லாமல் மதுக் கடைகளை அகற்றிய முதல் அரசு தவெக தான்#sengotaiyanspeech | #tvkgovernment | #TASMACIssue | #cmvijay | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/7W0u7eD9ol— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 18, 2026
தென்மேற்கு பருவமழை தற்போது குறைவாகப் பெய்துள்ள நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை கூடுதலாகப் பெய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளதா? என்பது குறித்து ஆய்வுச் செய்யவும் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்பவானியில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பது குறித்து மழை சூழலுக்கு ஏற்ப விவசாயிகளுடன் கலந்து ஆலோசனைச் செய்து உரிய முடிவு எடுக்கப்படும். எங்களுடைய முதன்மை நோக்கம் பூரண மதுவிலக்கு என்பதாகும். மக்கள் எங்கெல்லாம் மதுக்கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறார்களோ, அதற்கேற்பக் திருக்கோயில்கள் மற்றும் பள்ளிகளின் அருகே உள்ள மதுக்கடைகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. இது ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையாகும். எவ்விதப் போராட்டங்களும் இல்லாமலேயே, மக்கள் கோரிக்கையையேற்று மதுக்கடைகளை அகற்றிய முதல் அரசு இதுதான்.
மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கான விண்ணப்பங்கள் தற்போது ஆன்லைன் மூலமாகப் பெறப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாறு பெறப்படும் விண்ணப்பங்களை அரசு முறையாகப் பரிசீலித்து, தகுதியானவர்கள் தேர்வுச் செய்யப்படுவார்கள். வட துருவமும், தென் துருவமும் ஒருபோதும் இணையப் போவதில்லை. எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவிற்குப் பிறகு அதிமுக ஒன்றிணையச் சாத்தியமில்லை என்பதைக் காட்டும் விதமாகவே அவர்கள் வெளியே வந்துள்ளனர். பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களை வாங்கிய உடனே அதற்குத் தீர்வு கண்டுவிட முடியாது. திருமணத் ஏற்பாடுகளைப் போலத்தான் இந்த நடவடிக்கைகளும் முறையான கால அவகாசம் எடுத்துக்கொண்டு படிப்படியாக நடக்கும். தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்த அதிகாரப்பூர்வக் கடிதங்கள் இன்னும் வரவில்லை. அது வரும்போது முதலமைச்சர் அதற்கான இறுதி முடிவுகளை எடுப்பார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.