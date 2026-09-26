திமுகவின் 'பி' டீம் தான் தவெக: அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கடும் விமர்சனம்
அதிமுகவுக்கு எதிராக எந்த சக்தி இருந்தாலும் அது நம்பியார் தான் வில்லன் தான் என அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கூறியுள்ளார்.
Published : September 26, 2026 at 10:32 PM IST
செங்கல்பட்டு: திமுகவின் 'பி' டீம் தான் தவெக என்றும், திமுக கொரோனா; உருமாறிய கொரோனா தவெக எனவும் அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஐந்து முனை போட்டி நிலவும் நிலையில், தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, இடதுசாரி ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், நிர்வாகிகள் வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மதுராந்தகத்தில் உள்ள அதிமுகவின் தேர்தல் அலுவலகத்தில் அதிமுகவின் மாநில வழக்கறிஞர் அணி பிரிவின் செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான இன்பதுரை தலைமையில் அதிமுக பூத் கமிட்டி நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (செப்.26) நடைபெற்றது.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இன்பதுரை எம்.பி., "விசிலும், இரட்டை இலையும் ஒன்று தான் என்றால் அதிமுக போட்டியிடுகிறது. பிறகு ஏன் வேட்பாளரை நிறுத்துகிறீர்கள்? அதிமுக போட்டியிடும் என முதலில் அறிவித்தது அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான். அதிமுக தொகுதியை ஏன் திருட முற்படுகிறீர்கள்? மதுராந்தகம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரை விலைக் கொடுத்து வாங்கிவிட்டீர்கள் என்பது குற்றச்சாட்டு. அந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
அரைக்கிணறைத் தாண்டுவது போல் வெற்றியைப் பெற்றுவிட்டு திமுகவின் பெயர் சொல்லி ஓட்டு வாங்கி வெற்றி பெற்றவர்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியில் அமர்ந்து விமர்சனம் செய்கிறீர்கள். நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? அதிமுகவை வீழ்த்துவதற்காக திமுகவின் ஏற்பாட்டில் தொடங்கப்பட்ட கட்சி தான் தவெக. தவெக என்பது திமுகவின் 'பி' டீம். திமுக கொரோனா; உருமாறிய கொரோனா தவெக. ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் அவரது தந்தை இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரின் ஆரம்ப கால படங்களுக்கு வசனத்தை எழுதியவர் கலைஞர் கருணாநிதி. அவர்கள் எல்லாம் குடும்ப நண்பர்கள்.
உண்மையிலேயே எம்ஜிஆர் மீது பற்று இருந்தால், உண்மையிலேயே எம்ஜிஆர் மீது அன்பு இருந்தால் அதிமுகவின் தொகுதியைத் திருடியிருப்பீர்களா. அதிமுக எம்எல்ஏவை குதிரை பேரம் மூலமாக வாங்கியிருப்பீர்களா. இந்த தொகுதி மக்கள் அதிமுகவுக்கு தானே வாக்களித்தார்கள். இந்த தொகுதி மக்கள் அதிமுகவை விரும்பினார்கள். அதிமுகவுக்கு வாக்களித்தார்கள். திருடுகின்ற நீங்கள், உங்களை எப்படி தூய சக்தி என்று சொல்ல முடியும்?
எம்ஜிஆரின் பெயரைச் சொல்லி போலி அன்பின் மூலமாக அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியைத் திருப்பிவிடலாம் என்று நினைக்கிறார். எம்ஜிஆரின் நிறைய திரைப்படத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள்; நம்பியார் எம்ஜிஆர் போன்று மாஸ்க் அணிந்து, நான் தான் எம்ஜிஆர் எனக் கூறுவார். ஆனால் அது மக்களுக்கு தெரிந்துவிடும். எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் தான்; யாரும் எம்ஜிஆர் ஆக முடியாது. எம்ஜிஆர் என்பது இன்று கட்சியாக உள்ளது. அதிமுக தான் எம்ஜிஆர். அதிமுகவுக்கு எதிராக எந்த சக்தி இருந்தாலும் அது நம்பியார் தான் வில்லன் தான். அதிமுகவுக்கு எதிராக எந்த சக்தியாக இருந்தாலும் மக்கள் புறந்தள்ளுவார்கள். மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் அதிமுக மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.