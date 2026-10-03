தவெக பாஜகவின் கிளை அல்ல - நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு நீர்க்குமிழி போன்றது. அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்
Published : October 3, 2026 at 5:20 PM IST
திருநெல்வேலி: தமிழக வெற்றிக் கழகம் பாஜகவின் கிளை அல்ல என்றும் அந்த கட்சி இடைத்தேர்தல் களத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் இருப்பதாகவும் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து திருநெல்வேலியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ”மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு இடைத்தேர்தல் தொகுதிகளுக்கும் சென்று வந்துள்ளேன். அங்கு நிலவும் அரசியல் சூழ்நிலையைப் பார்க்கும் போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது.
தி.மு.க தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மதுராந்தகம் தொகுதியில் ஏற்கனவே பிரசாரம் செய்ததோடு தொகுதிக்குட்பட்ட பெரும்பாலான கிராமங்களுக்கும் சென்று வாக்கு சேகரித்துள்ளார். தாராபுரத்தில் முதலமைச்சர் நாளை பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் சென்று, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் தாராபுரம் சென்று ரோடு ஷோ நடத்த உள்ளார்” எனக் கூறினார்.
இது குறித்து மேலும் அவர் கூறும் போது,”கடந்த சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் முதலமைச்சர் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான இடங்களுக்கே நேரடியாக சென்றதாகவும், ஆனால் தற்போது ஒரு இடைத்தேர்தல் தொகுதியில் ஏராளமான இடங்களுக்கு சென்று பிரசாரம் செய்வது ஏன்?” என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதோடு இதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடியே காரணம் எனவும் அவர் விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பாரதிய ஜனதா கட்சி உலகின் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சியாக உள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவராக உள்ளார். பாஜகவின் நீண்டகால அரசியல் பயணத்தையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தையும் ஒப்பிட முடியாது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு நீர்க்குமிழி போன்றது. அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்” என்றார்.
சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக அல்லாத இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டம் தொடர்பாக பேசிய அவர், அந்த கூட்டணியில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல கட்சிகள் இடம் பெற்றும், சில கட்சிகள் விலகியும் உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். தற்போது இடம்பெற்றுள்ள கூட்டணி எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் என்பது எதிர்காலத்தில்தான் தெரியவரும் என்றும் அவர் கூறினார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் முன்வைத்து வரும் விமர்சனங்கள் தொடர்பாக நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், ”தேர்தல் முடிவுகள் தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் போது தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை ஏற்றுக் கொள்வதும், தோல்வியடைந்தால் தேர்தல் முறைகேடுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்புவதும் சரியான அணுகுமுறை அல்ல. எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவது தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சி” என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
சமூக வலைதளங்கள் அரசியல் பிரசாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகக் கூறிய அவர், ”சிறுவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளை அரசியல் பிரசாரத்திற்கு பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவலை திரும்பத் திரும்ப கூறுவதன் மூலம் அது உண்மையாகிவிடாது என்றும், பொய்யான தகவல்கள் சமூகத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழக அரசின் நிர்வாகம் குறித்து கூறும் போது “தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு, போதைப்பொருள் பயன்பாடு, மின்வெட்டு, தொழில் முதலீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருக்கிறது. தொழில் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மின்சாரம், தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், இல்லையெனில் புதிய தொழில் முதலீடுகள் வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்லும் சூழல் ஏற்படும்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் நெடுஞ்சாலை தொடர்பான பெயர்ப் பலகையில் இந்தி இடம்பெற்ற விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தி படிப்பது, படிக்காதது என்பது தனிப்பட்ட விவகாரம் என்றாலும், மொழி தொடர்பான விவகாரங்களை அரசியல் பிரிவினைக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது என்று அவர் கூறினார்.
இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து பேசிய அவர், ”தமிழகத்தில் அடுத்தடுத்த அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் எதிர்காலத்தில் வேறு அரசியல் முடிவுகளை எடுப்பார்களா என்பது தெரியாது” என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.