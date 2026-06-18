திமுக அரசின் திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவதாக தான் தவெக அரசு உள்ளது; ஆளுநர் உரை குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம்
இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போடுவதற்கான கண்டன்ட் மெட்டீரியலாக ஆளுநர் உரை அமைந்துள்ளது என எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: திமுக அரசின் திட்டங்களை காப்பி பேஸ்ட் செய்து, அவற்றுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் அரசாகத்தான் தவெக அரசு செயல்படுகிறது என்று எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
கடந்த அரசின் நிர்வாகம் சரி இல்லை என்று ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதையும் திமுக கண்டிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. இதில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் ஆற்றிய உரைக்கு எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, சென்னை தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், “இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போடுவதற்கான கண்டன்ட் மெட்டீரியலாக ஆளுநர் உரை அமைந்துள்ளது. அந்த அளவிற்கு முதலமைச்சர் தன்னைப் பற்றியும் கட்சிகளை பற்றியும் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளக்கூடிய சுயபுராணம் பாடும் உரையாக தான் ஆளுநர் உரை உள்ளது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சியில் அரசு தயாரித்த எந்த உரையையும் ஆளுநர் முழுவதுமாக படித்தது கிடையாது. ஆனால் இந்த முறை இந்த அரசு என்ன தயாரித்துக் கொடுத்ததோ அதை ஒரு வரி கூட மாறாமல் அப்படியே ஆளுநர் வாசித்துள்ளார். இதிலிருந்து இந்த அரசுக்கும் பாஜகவிற்கும் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிட்டதோ என்ற எண்ணம் அனைவருக்குமே இருக்கும்.
அவர்கள் சொந்த சுயபுராணத்தை தவிர்த்து பார்த்தால், திறன் பயிற்சி மையங்கள், 69 சதவீத இட ஒதுக்கீடு, இருமொழிக் கொள்கை, தேசிய கல்விக் கொள்கை எதிர்ப்பு, நிலுவையில் உள்ள கல்வி நிதிக்கான கோரிக்கை என திமுக அரசின் திட்டங்கள், சாதனைகளைதான் மீண்டும் இவர்கள் படித்துள்ளார்கள்.
கடந்த திமுக அரசின் திட்டங்கள் மீது ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விட்டு, இவர்களின் ஆட்சி தோல்விக்கான பழியை தூக்கி மீண்டும் திமுக அரசின் மீது போடுகிறார்கள். ஆளுநர் உரை மிகுந்த காழ்புணர்ச்சியோடு அமைந்துள்ளது. கடந்த அரசின் நிர்வாகம் சரி இல்லை என ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதை வன்மையாத கண்டிக்கிறோம்.
திமுக அரசின் சாதனைகளைதான் டெல்லிக்கு சென்று முதல்வர் வாசித்து வந்துள்ளார். ஆட்சியமைத்து 38 நாட்கள் ஆகிறது. இவர்களுக்கு என்று சொல்ல சாதனைகள் எதுவும் இல்லை. இவர்கள் சொல்லும் சாதனைகள் எல்லாம் திமுக அரசின் திட்டங்கள் தான். ஒரு காப்பி பேஸ்ட், ஸ்டிக்கர் அரசாகத்தான் தற்போதைய அரசு செயல்படுகிறது.
அரசு செயல்படுத்த உள்ள திட்டங்களின் டைலராகதான் இந்த ஆளுநர் உரை இருக்கும் என நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம்," என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை; ஆளுநர் உரையில் ஏமாற்றம்
மேலும் பேசிய அவர், "கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 175 பாலியல் குற்றங்கள், 65 கொலைகள், 4 சாதிய ஆணவ படுகொலைகள் தமிழ்நாட்டில் நடந்துள்ளன. சட்டம் - ஒழுங்கை நிலைநாட்ட இந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது என்பதை சொல்வதற்கான எந்த அறிவிப்பும் ஆளுநர் உரையில் இல்லை.
நன்றாக இருக்கும் திட்டங்களை கெடுப்பதற்கான செயல்களை எதிர்க்கட்சியான நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தை முடக்கி பெயரை மாற்றி உள்ளார்கள். நான் முதல்வன் என்று சொன்னாலே ஸ்டாலின் பெயர்தான் ஞாபகம் வரும் என்ற எண்ணத்துடன் அந்தத் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி உள்ளார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பிரச்சனை நடந்தாலும், முதல்வர் கோட் சூட் போட்டுள்ளார், முதல்வர் வேட்டி சட்டை கட்டி உள்ளார், முதல்வர் டிபன் பாக்ஸில் கோட்டையில் லஞ்ச் சாப்பிடுகிறார் போன்ற கட்சிகளின் விர்ச்சுவல் அப்யூசர்ஸ் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட கண்டென்களை ட்ரெண்ட் செய்து வருகிறார்கள்.
முதல்வர் இன்னும் பிரச்சார மோடிலேயே பேசி வருகிறார். அமைச்சர்கள் அனைவரும் ரீல்ஸ் வெறியிலேயே சுற்றி வருகிறார்கள். இந்த ஆட்சியை எவ்வாறு காப்பாற்றிக் கொள்ளப் போகிறோம் என்ற ஒரே கவலையில்தான் முதல்வர் உள்ளார். அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை "எம்எல்ஏ புல்லிங்" செய்து வருகிறார்.
மக்கள் மாற்றம் என்று நினைத்து ஓட்டுபோட்டார்கள், ஆனால் தற்போது மக்கள் மாற்றமில்லை மாட்டிக் கொண்டோம் என்று தெரிவித்து வருகின்றனர். சட்டமன்றத்தில் மரபு மீறப்பட்டுள்ளது. தேசிய கீதம் இரண்டு முறை இசைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆட்சியில் பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.