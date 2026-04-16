குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.2.500, வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.4,000- வெளியானது தவெக தேர்தல் அறிக்கை
Published : April 16, 2026 at 5:22 PM IST
சென்னை: குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2,500 மற்றும் வேலையில்லா பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.4,000 வழங்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட 10 அம்சங்கள் அடங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் இன்று வெளியிட்டார்.
வரும் 23 ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் மாநிலம் முழுவதும் களைகட்டியுள்ளன. அனைத்துக் கட்சிகளும், தங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்த அறிக்கைகளை ஏற்கனவே வெளியிட்ட நிலையில், முதன்முறையாக தேர்தல் களம் காணும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை மட்டும் வெளியாகாமல் இருந்தது.
இத்தகைய சூழலில் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், இன்று சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய 10 அம்சங்கள்
ஒவ்வொரு பெண்ணும் அதிகாரமிக்கவர் என்பதை பறைசாற்றும் வெற்றி மகளிர் திட்டங்கள்
- 60 வயதிற்குட்பட்ட குடும்பத் தலைவிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக மாதம் ரூ. 2,500 போடப்படும்
- ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுதோறும் 6 விலையில்லா கியாஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும்
- ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மணப்பெண்ணுக்கு ஒரு சவரன் தங்கம் மற்றும் ஒரு தரமான பட்டுப்புடவை வழங்கப்படும்
- 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அரசு அல்லது அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் குழந்தைகளின் தாய் அல்லது பாதுகாவலருக்கு இடைநிற்றலை தடுக்க ஆண்டுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் வழங்கப்படும்
- பெண்களால் நடத்தப்படும் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வட்டியில்லாமல் ரூ. 5 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும்
உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்விக்கான உத்தரவாதம் (Kamarajar Schools of excellence)
- அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை தரமான கல்வியை வழங்கும் இலவச உறைவிட பள்ளிகள் அமைக்கப்படும்
- ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் நவீன உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி வழங்கப்படும்
- ஒவ்வொரு தமிழ் மாணவரின் கல்வி கனவுக்கும் ஆதரவளிக்கும் வகையில், இளங்கலை முதல் முனைவர் பட்டம் வரை ரூ. 20 லட்சம் வரை பிணையில்லா கடன் உத்தரவாதம் வழங்கப்படும்
- எதிர்கால திறன் பயிற்சி மையங்கள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இயங்கும் இலவச போட்டித் தேர்வுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்
மக்கள் நலன் பேணும் சுகாதார உத்தரவாதம்
- போதைப்பொருள் இல்லா தமிழகம்
- பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு மன்றங்கள்
- ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ. 25 லட்சம் வரையிலான யுனிவர்சல் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் (புற்றுநோய், உறுப்பு மாற்று அறுவைசிகிச்சை, இதய அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட நோய்களுக்கான சிகிச்சைகளை உள்ளடக்கியது)
- ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இலவச வருடாந்திர சுகாதார பரிசோதனை மற்றும் அனைவருக்கும் மலிவு விலை மருந்து வழங்குதல்
இளைஞர்களுக்கு ஏணிப்படிகளாக இருக்கும் உத்தரவாத திட்டங்கள்
- வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்த பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ. 4 ஆயிரமும், 12 ஆம் வகுப்பு, ஐடிஐ டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 2,500 கொடுக்கப்படும்
- ஆண்டுதோறும் 5 லட்சம் இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதம் ரூ. 10 ஆயிரமும், ஐடிஐ டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 8 ஆயிரமும் வழங்கப்படும்
- தொழில்முனைவோராக விரும்பும் இளைஞர்களுக்கு ரூ. 25 லட்சம் பிணையில்லா தொழில்முனைவோர் கடனுக்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும்
- ‘முதல்வர் மக்கள் சேவை நண்பன்’ திட்டத்தின்படி, ஒவ்வொரு குடும்பமும் தங்கள் வீட்டு வாசலிலேயே அரசு திட்டங்களை பெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழகம் முழுவதும் அந்தந்த பகுதிகளில் மாதம் ரூ. 18 ஆயிரம் ஊதியத்தில் 5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்
- அரசுத் தேர்வுகளுக்கான நிலையான ஆள்சேர்ப்பு கால அட்டவணை உருவாக்கப்பட்டு, அதனை முறையாக செயல்படுத்தல் மற்றும் அரசு வேலைகளில் காலி பணியிடங்கள் இல்லை என்ற நிலை உருவாக்கப்படும்.
உழவர்களின் உள்ளம் மகிழும் திட்டங்கள்
- 5 ஏக்கருக்கும் குறைவான நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களிலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து பயிர்க் கடன்களும் முழு தள்ளுபடி
- 5 ஏக்கருக்கும் அதிகமாக நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களிலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து பயிர்க் கடன்களில் 50% தள்ளுபடி
- நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,5000 குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை; கரும்பு டன்னுக்கு ரூ. 4,500, தென்னை விவசாயிகளுக்கு கொப்பரை தேங்காய் விலை நிலைப்படுத்தப்படும்
- குத்தகை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு நேரடியாக ஆண்டுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் வழங்கப்படும்
- 5 லட்சம் இலவச சோலார் பம்ப் செட்டுகள் மற்றும் 100% பயிர் காப்பீடு
தவெக தேர்தல் அறிக்கை 2026-ன் முதல் பிரதியை விஜய் வழங்க விவசாயி நாராயணன் என்பவர் பெற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பித்தார் விஜய். அவரைத் தொடர்ந்து ஆசிரியை, ஆட்டோ ஓட்டுநர், தூய்மைப் பணியாளர், காவல் அதிகாரி, மீனவர், கைத்தறி நெசவாளர், திருநங்கை உள்ளிட்டோருக்கு தேர்தல் அறிக்கையின் பிரதிகளை தவெக தலைவர் விஜய் வழங்கினார்.