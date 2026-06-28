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விஜய் தலைமையில் உருவாகும் புதிய கூட்டணி? ஜூலை 1-இல் ஆதரவு கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு தவெக அழைப்பு

தவெக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டுகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளன.

முதலமைச்சர் விஜய் விசிக தலைவர் திருமாவை சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்ட படம் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் விசிக தலைவர் திருமாவை சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்ட படம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 8:35 PM IST

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சென்னை: தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணியை அமைக்கும் பொருட்டு, ஆட்சி அமைக்க தங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு தவெக தலைமை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

சாதித்த தவெக; சறுக்கிய திமுக

நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. மேலும், இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளின் கூட்டணிகளை படுதோல்வி அடைய செய்தது.

இதனிடையே 107 இடங்களில் தவெக வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், ஆட்சி அமைக்க தேவையான பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டுகள், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் மற்றும் ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்தது. தொடர்ந்து, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தவிர்த்து மற்ற கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையிலும் பங்கு கொடுத்தது தவெக. புதிய அரசு பொறுப்பேற்று கிட்டத்தட்ட 50 நாட்கள் நிறைவடைந்துள்ளன.

தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணி

தவெக அரசு அமைய ஆதரவு தந்த கட்சிகள் அனைத்தும் தற்போது திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி உள்ள நிலையில், தவெக தலைமையில் புதிய கூட்டணி ஒன்றை உருவாக்க தவெக முடிவு செய்துள்ளதாகவும், அதற்கான பணிகளை தற்பொழுது அக்கட்சி தொடங்கி இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஆளுநர் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் வந்து விடக்கூடாது, பாஜக-வின் செயல் திட்டம் இங்கே எடுபடக்கூடாது என்பதாலேயே தவெகவை ஆட்சி அமைக்க ஆதரித்ததாக அவ்வப்போது கம்யூனிஸ்டுகள் உள்ளிட்ட பிற கட்சிகள் தெரிவித்து வந்தாலும், தவெகவின் ஆட்சியை ஆதரிப்பதற்காகவும், அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றதற்காகவும் அக்கட்சிகளை திமுகவினர் பொதுவெளிகளில் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், தங்களுக்கான ஆதரவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் விதமாக தவெக பல்வேறு முன்னெடுப்புக்களை தற்போது தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் உரிமை பிரச்சனைகள், விரைவில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், உள்ளாட்சித் தேர்தல், 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு ஒரு அணியாக இணைந்து செயல்பட தங்கள் அரசு அமைய ஆதரவு தெரிவித்துள்ள கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு தவெக அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

இதற்காக விசிக தலைவர் திருமாவளவனை அமைச்சர்கள் ஆனந்த் மற்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் இன்று (ஜூன் 28) மாலை சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் வைத்து சந்தித்து பேசியுள்ளனர். மேலும், ஜூலை 1 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

தவெக ஆட்சி அமைய ஆதரவு அளித்த பிற கட்சித் தலைவர்களுடனும் அன்றைய தினம் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற உள்ள இந்தக் கூட்டத்தில், புதிய கூட்டணியை உருவாக்குவது, கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குவது யார்?, கூட்டணிக்கான பெயர், கட்சிகளின் சார்பில் ஒருங்கிணைப்பு பிரதிநிதிகளை நியமிப்பது உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் பேசப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் காவிரி, மேகதாது, இரு மொழிக் கொள்கை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பிரதான பிரச்சனைகளுக்கு கொள்கை அளவில் செயல்திட்டங்கள் வகுப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜூலை 1 ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டுகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்க உள்ளது.

இந்த கூட்டத்தின் முடிவில், கூட்டணி பெயர், தலைமை மற்றும் செயல் திட்டங்கள் இறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில் இந்த கூட்டணி நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2031 சட்டமன்ற தேர்தல் வரை நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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