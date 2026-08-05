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MY-HOME திட்டம்; 7 ஆண்டுகளில் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும் - அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவிப்பு

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறைக்கு ரூ.8,852 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 6:19 PM IST

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சென்னை: சென்னை மாநகர இளைஞர் மற்றும் குடும்ப வீட்டு வசதித் திட்டம் (MY-HOME) என்ற முன்னோடித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று தாக்கல் செய்து உரையாற்றினார்.

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புர வளர்ச்சி

அப்போது, சென்னை பெருநகரப் பகுதியின் எதிர்கால வளர்ச்சியை வழி நடத்தும் விதமாக, சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் 1,189 சதுர கி.மீ பரப்பினை உள்ளடக்கிய மூன்றாம் முழுமை திட்டத்தை (2027-2046) தயாரித்து வருகிறது.

சென்னை பெருநகரப் பகுதியின் விரிவாக்கத்தை கருத்தில் கொண்டும், ஒருங்கிணைந்த திட்டமிடலின் தேவையை உணர்ந்தும் 5,904 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில், விரிவுபடுத்தப்பட்ட சென்னை பெருநகரப் பகுதிக்கான ஓர் விரிவான முழுமைத் திட்டத்தை அரசு தயாரிக்கும். இத்திட்டமானது, நீண்டகால வளர்ச்சி மற்றும் மாற்றத்திற்கான ஒரு வரைபடமாக செயல்படும்.

மேலும், இந்த முழுமைத் திட்டம் உலகளாவிய சிறந்த நடைமுறைகள் மற்றும் சர்வதேச அளவில் பாராட்டப்பட்ட பெருநகர திட்டமிடல் கட்டமைப்புகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு தரம் மதிப்பிடப்படும். இத்திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்த அரசு ரூ.25 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

மனைகள் மற்றும் கட்டடங்களுக்கான திட்ட அனுமதி தமிழ்நாட்டில் பெருநகர சென்னை வளர்ச்சிக் குழுமம், நகர்ப்புர ஊரமைப்பு இயக்குநரகம், ஊரக மற்றும் நகர்ப்புர உள்ளாட்சி அமைப்புகள் என பல நிலைகளில் வழங்கப்படுகின்றன.

எனவே, சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம், நகர்ப்புர ஊரமைப்பு இயக்குநரகம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய இணையவழி திட்ட அனுமதி தளம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

இதன் மூலம், தமிழ்நாடு முழுவதும் திட்ட அனுமதியானது குறித்த நேரத்தில், வெளிப்படைத் தன்மையுடன் மக்களுக்கு கிடைக்கும். இதனை செயல்படுத்துவதற்காக ரூ.40 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

துரித நகர்மயமாக்கல் காரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்படும் நகர்ப்புர ஏழை மக்களின் வாழ்க்கை நிலையினை மேம்படுத்தும் நோக்குடன், தமிழ்நாடு அரசு அடிப்படை மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டுதல், பயனாளிகள் தாமாக வீடுகள் கட்டும் முறையின்கீழ் தனி வீடுகள் கட்டுதல், வாழ்வாதார மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறுத் திட்டப்பணிகளை செயல்படுத்தி வருகிறது.

இந்த திட்டப் பணிகளின் கீழ், பல்வேறு நிலைகளில் முன்னேற்றத்தில் உள்ள 24,131 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளை கட்டும் பணிகள் இவ்வாண்டில் முடிவடைவதுடன், 14,194 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டும் பணிகள் இவ்வாண்டில் தொடங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்காக 1,253 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களும், ஆற்றல்மிக்க இளைஞர்களும் கண்ணியமான, பாதுகாப்பான மற்றும் தரமான குடியிருப்பு வசதியைப் பெறுவது இந்த அரசின் உயரிய இலக்குகளில் ஒன்றாகும்.

இதனை முன்னெடுத்துச் செல்லும் வகையில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தால், முதற்கட்டமாக சென்னைப் பெருநகரப் பகுதியில் மாநகர இளைஞர் மற்றும் குடும்ப வீட்டு வசதித் திட்டம் (MY-HOME) என்ற முன்னோடித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

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அதில், அடுத்த 7 ஆண்டுகளில் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும். இந்த லட்சியத் திட்டத்தின் மூலம், அரசு-தனியார் கூட்டாண்மை வாயிலாக சுமார் ரூ.15,000 கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்படும்.

இதற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு உறைவிட நிதியத்தின் மூலம் ரூ.3,500 கோடி செயல்திறன் இடைவெளி நிதி வழங்கப்படும். இந்த கூட்டாண்மை அடிப்படையிலான அணுகுமுறையுடன், மின்னணு வாடகை பற்றுச்சீட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களும், இளைஞர்களும் தங்களது வருமானத்திற்கு ஏற்ற, பாதுகாப்பான மற்றும் கண்ணியமான குடியிருப்புகளை எளிதில் பெறும் சூழல் உருவாக்கப்படும்.

இந்த முன்னோடி முயற்சி, சென்னை பெருநகரத்தை அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளையும், தரமான வாழ்க்கைத் தரத்தையும், பாதுகாப்பான குடியிருப்பு வசதியையும் வழங்கும் பெருநகரமாக மாற்றுவதில் முக்கிய பங்காற்றும்.

இந்தத் திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறைக்கு ரூ.8,852 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

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