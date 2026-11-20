"தவெக ஆட்சியில் டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள் துன்புறுத்தப்படுகின்றனர் - விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தினர் குற்றச்சாட்டு
டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர், டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கத்தின் நிர்வாகிகளையோ அல்லது தொழிலாளர்களையோ சந்திப்பதே கிடையாது எனவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 5:51 PM IST
சென்னை: காலிப்பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தால் 24,000 டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ளனர். தவெக ஆட்சியில் டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள் துன்பறுத்தப்படுகின்றனர் என தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
காலிப்பாட்டில்களை திரும்பப்பெறும் திட்டத்தை மாற்றி அமைத்து நடைமுறைப்படுத்தக் கோரி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட டாஸ்மாக் நிறுவன மேற்பார்வையாளர்களின் பணிநீக்க உத்தரவை உடனடியாக ரத்துச் செய்திடக் கோரியும், காலிப்பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் மேல் சுமத்தாமல் மாற்று வழியில் நடைமுறைப்படுத்தக் கோரியும் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர் அலுவலகம் முன்பு இன்று (நவ.20) தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி, "தமிழ்நாடு அரசின் டாஸ்மாக் நிர்வாகம், காலி மதுபானப் பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டம் தொடர்பாக அக்.29- ஆம் தேதி சுற்றறிக்கை அனுப்பி, நவ.01- ஆம் தேதி அமல்படுத்தின. டாஸ்மாக் கடைகளில் காலிப்பாட்டில்களை வைப்பதற்கு இடமில்லை. 10 ரூபாய் சில்லறை இல்லாததால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்க முடியவில்லை. இதனால் நிறைய இடங்களில் பிரச்சனைகள் உருவாகின்றது.
டாஸ்மாக் தொழிலாளர்களும் குறைவாக உள்ளனர். காலிப்பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தால் 24,000 டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். அதேசமயம், டாஸ்மாக் தொழிலாளர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று மதுரை உயர்நீதிமன்றக் கிளை தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்புகளை அமல்படுத்த தயாராக இல்லாத டாஸ்மாக் நிர்வாகம், காலிப்பாட்டில் திரும்பப்பெறும் திட்டத்தை இவ்வளவு வேகமாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கொண்டு வந்தனர். இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து நியாயமான முறையில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
நவ.01 முதல் நவ.03 வரை போராட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினர். அடுத்த மாதம் முதல் மெஷின் வைக்கப் போகிறோம், காலிப்பாட்டில் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தை பணியாளர்களைக் கொண்டு அமல்படுத்த மாட்டோம். அதனால் பணிக்கு திரும்புங்கள் என்று கூறியதன் அடிப்படையில் பணியாளர்கள் மீண்டும் பணிக்கு திரும்பினர். மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பணியாளர்களின் பணியிடை நீக்க நடவடிக்கைத் திரும்பப் பெறப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்தது, ரூபாய் 700 கோடி வசூலானது. நவ.16 முதல் டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர்களை சஸ்பெண்ட் செய்கிறோம் என்று உத்தரவிட்டுள்ளனர். தீபாவளிக்காக அவர்களின் ரத்தத்தை சுரண்டிவிட்டு ரூபாய் 700 கோடி வசூலை எடுத்துக் கொண்டு சஸ்பெண்ட் செய்தால் அவர்களின் குடும்பம் நடுத்தெருவில் நிற்காதா? இவர்களின் குடும்பத்தைத் தண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் என்று சொன்னால் மோசமானவர்கள் என்று கூறுகின்றனர்; அதனை நடத்துகின்ற தமிழ்நாடு அரசு புனிதமானதாக இருக்கின்றது.
டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர், டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கத்தின் நிர்வாகிகளையோ அல்லது தொழிலாளர்களையோ சந்திப்பதே கிடையாது. எம்எல்ஏக்கள், ஆசிரியர்கள், அரசு அதிகாரிகளுக்கு சம்பளம், ஓய்வூதியம் கிடைப்பது, டாஸ்மாக் தொழிலாளர்களின் உழைப்பு. டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கையைத் திரும்பப் பெற வேண்டும், பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும், இந்த பிரச்சனை முடிவதற்குள் அடுத்து பணியிட மாற்றம் என்று கூறுகின்றனர். மூன்று ஆண்டுகள் ஒரே இடத்தில் பணிபுரிந்தவர்களை, பணியிட மாற்றம் செய்கின்றனர்.
இந்த ஆட்சியில் டாஸ்மாக் தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து துன்புறுத்தப்படுகின்றனர். டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு நியாயமான சம்பளம் வழங்க வேண்டும், மதுபான பாட்டில்களுக்கு எம்ஆர்பி விலையை விட கூடுதல் விலை வைத்து விற்பனை செய்யும் ஊழியர்கள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்கட்டும். மக்கள் பிரச்சனைகளில் இந்த அரசு ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்; தொழிலாளர்களைத் துன்புறுத்தி நசுக்க வேண்டாம்" என்றார்.