ஆம்னி பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தும் தமிழ்நாடு அரசு; உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என நீதிமன்றத்தில் தகவல்
ஆம்னி பேருந்து கட்டண உயர்வு தொடர்பான உயர்மட்டக் குழு கூட்டம் செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி நடைபெறும் என தமிழ்நாடு அரசு உயர் நீதிமன்றத்தில் பதிலளித்துள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 1:51 PM IST
சென்னை: தனியார் பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்துவது தொடர்பான உயர்மட்டக் குழு கூட்டம், செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக, தமிழ்நாடு அரசு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
டீசல் விலை உயர்வுக்கு ஏற்ப, பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்த, அரசுக்கு உத்தரவிட கோரி, தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், தனியார் பஸ் கட்டண உயர்வு குறித்து, அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள், தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், பொது மக்கள் ஆகியோரிடம் கருத்துகள் கேட்டு, நான்கு மாதங்களுக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என உயர் மட்டக் குழுவுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு, நீதிபதி ஹேமந்த் சந்தன்கவுடர் முன், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்துவது தொடர்பாக , போக்குவரத்து துறை முதன்மை செயலர், சாலை போக்குவரத்து இயக்குநர், நிதித்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய நிபுணர் குழு, அரசு போக்குவரத்து கழகங்களின் அதிகாரிகள், தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோரிடம் கருத்து கேட்டு பரிந்துரைகள் அளித்தது.
இந்த பரிந்துரையை உள்துறை கூடுதல் தலைமை செயலர், போக்குவரத்து துறை கூடுதல் தலைமை செயலர், நிதித்துறை முதன்மை செயலர், போக்குவரத்துத்துறை முதன்மை செயலர் அடங்கிய உயர்மட்டக்குழு முன், வைக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், இந்த உயர்மட்டக் குழு கூட்டம், செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதாகவும், அதன்பின் கட்டண உயர்வு குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.
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இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தரப்பு வழக்கறிஞர், ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேல், இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. கட்டணத்தை உயர்த்தும் படி, அரசிடம் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தபோது, டீசல் விலை லிட்டருக்கு 63 ரூபாயாக இருந்தது.
தற்போது, 100 ரூபாய்க்கு மேல் உயர்ந்து விட்டது. மற்ற மாநிலங்களின் கட்டண விபரங்களையும் பார்க்க வேண்டும். கட்டணத்தை உயர்த்தாமல், வழக்கை இழுத்தடிப்பது ஏற்புடையதல்ல எனத் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, வழக்கின் விசாரணையை நீதிபதி, செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.