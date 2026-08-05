தவெக கூட்டணி அரசின் முதல் பட்ஜெட்|2036-க்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கு - மகளிர், மாணவர் மற்றும் இளைஞர் நலனுக்காக 8 புதிய மெகா திட்டங்கள்!
மாநிலத்தின் ரூ.13.18 லட்சம் கோடி கடன் சுமையைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் அரசு உள்ளதால், சில மெகா தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இந்த முதலாமாண்டு பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.
Published : August 5, 2026 at 2:03 PM IST
சென்னை: "2036 ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றுவதே இலக்கு" என்ற பிரகடனத்துடன், டெண்டர் முறைகேடுகளை ஒழிக்கும் அதிரடி சீர்திருத்தங்கள், மாணவர்கள், பெண்கள், இளைஞர்களுக்கான புதிய திட்டங்களுடன் கூடிய தவெக கூட்டணி அரசின் முதல் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டுக்கான முதலாவது முழுமையான திருத்தப்பட்ட பொது பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று காலை 10 மணிக்குத் தாக்கல் செய்தார்.
மாநிலத்தின் ரூ.13.18 லட்சம் கோடி ஒட்டுமொத்தக் கடன் சுமைக்கு மத்தியிலும், விளிம்புநிலை மக்கள், பெண்கள் மற்றும் மாணவர்களை குறிவைத்து பல புதிய திட்டங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்ணன் சீர் திட்டம்
தவெக-வின் முதன்மையான தேர்தல் வாக்குறுதியான இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஏழை மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பங்களை சேர்ந்த பெண்களுக்கு திருமண உதவியாக 8 கிராம் தங்க நாணயம் மற்றும் ஒரு பட்டுப்புடவை வழங்கப்படும். இதற்கென முதற்கட்டமாக இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ. 812 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தாய் மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம்
அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் முதலமைச்சரின் அன்பளிப்பாக 1 கிராம் தங்க மோதிரம் பரிசாக வழங்கப்படும் திட்டம் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 15, 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இதற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ. 560 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மண்ணின் மகள் திட்டம்
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின விளிம்புநிலை பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றுவதே இதன் நோக்கம். பெண்கள் சொந்தமாக விவசாய நிலம் வாங்க நிதியுதவி அளிக்கப்படுவதோடு, முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மற்றும் பதிவுச் கட்டணத்திலிருந்து பெண்களுக்கு 100% முழு விலக்கு அளிக்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு பட்ஜெட்டில் ரூ. 300 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'தாய் கேர்' இல்லங்கள்
கிராமப்புற மற்றும் பின்தங்கிய பகுதி கர்ப்பிணிகள் பிரசவத்திற்கு முன்பே தங்கி மருத்துவக் கண்காணிப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்துப் பெற ரூ. 23 கோடி செலவில் இந்த ஆதரவு மையங்கள் உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடமாடும் முதியோர் சிகிச்சை மையங்கள்
மூத்த குடிமக்களின் மருத்துவ வசதிக்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் முதற்கட்டமாக 1,000 நடமாடும் சிகிச்சை மையங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதில் ஒரு மருத்துவர், செவிலியர் மற்றும் பிசியோதெரபிஸ்ட் அடங்கிய குழுவினர் கிராமப் பஞ்சாயத்துகளுக்கே நேரடியாகச் சென்று இலவசப் பரிசோதனை மற்றும் மருந்துகளை வழங்குவர். இதற்கென இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.33 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது
கல்வி மற்றும் மாணவர் நலம்
மாநிலத்தின் கல்வித் தரத்தை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக பட்ஜெட்டில் மிகக் கணிசமான நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
- கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கீடு: பள்ளி கல்வித்துறைக்கு மட்டும் இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.44,567 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- டிஎன்-சுடர் திட்டம்: மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் கல்லூரி மாணவர் விடுதிகளை நவீனப்படுத்த ரூ.3,200 கோடி மதிப்பீட்டில், 1 லட்சம் நவீன தங்குமிட வசதிகளுடன் கூடிய 200 ஒருங்கிணைந்த விடுதிகள் கட்டப்படும். இத்திட்டத்தை விரைவுபடுத்த 'தமிழ்நாடு மாணவர் விடுதிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு கழகம்' என்ற தனி அமைப்பு ரூ. 10 கோடி தொடக்க மூலதனத்துடன் நிறுவப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 'சூப்பர் கிளீன், சூப்பர் கேம்பஸ்' திட்டம்: முதற்கட்டமாக மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 10,000 அரசுப் பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு, வளாகத் தூய்மை, கழிப்பறை வசதிகள் மற்றும் 24 மணி நேரப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த ரூ.139 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அண்ணல் அம்பேத்கர் வெளிநாட்டு உயர்கல்வி உதவித்தொகை: புகழ்பெற்ற சர்வதேசப் பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பயிலும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு மாணவர் ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.36 லட்சம் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும். நடப்பாண்டில் 362 மாணவர்கள் பயனடையும் வகையில் இத்திட்டத்திற்கு ரூ.131 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- காலை உணவுத் திட்டம்: அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்டு வரும் காலை உணவுத் திட்டத்தை 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை விரிவாக்கம் செய்ய ரூ.710 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வெற்றி லேப்டாப் திட்டம்: கல்லூரி மாணவர்களின் டிஜிட்டல் கல்வித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யப் புதிய மடிக்கணினிகள் வழங்கும் திட்டம் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ரூ.2000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இளைஞர் நலன், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை
வெற்றி திறன் பயிற்சித் திட்டம்: தமிழகத்தை சேர்ந்த 13 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு தொழிற்துறை சார்ந்த நவீன வேலைவாய்ப்புத் திறன்களை மேம்படுத்த இத்திட்டம் தொடங்கப்படுகிறது.
ஊதியத்துடன் இன்டர்ன்ஷிப்: இதன் முதற்கட்டமாக, முன்னணி தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து 20,000 இளைஞர்களுக்கு மாத ஊதியத்துடனான செயல்முறைப் பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது.
விளையாட்டுத் துறைக்கு 'மெகா' ஒதுக்கீடு: விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நல மேம்பாட்டுத் துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ரூ. 572 கோடியிலிருந்து ரூ. 1,051 கோடியாக இரண்டு மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 10 சிறப்பு ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையங்களை அமைக்க ரூ. 50 கோடியும், 8 முதல் 12 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுத் திறனாய்வுத் திட்டத்திற்கு ரூ. 5 கோடியும் அடங்கும்.
உள்கட்டமைப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலன்
- அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் மாநிலம் முழுவதும் 20,000 பொது மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்களை அமைக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு, நடப்பு நிதியாண்டில் ரூ. 50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குடியிருப்புப் பகுதிகளில் சார்ஜிங் மையங்களை அமைக்க ரூ.5 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 8 கடலோர மாவட்டங்களில் 2,500 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் புதிய சதுப்புநில அலையாத்திக் காடுகள் வளர்க்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- பனை தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும், பதநீர், பனங்கற்கண்டு போன்ற மதிப்புக்கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகளை ஊக்குவிக்கவும் ரூ. 16 கோடி செலவில் பனை மேம்பாட்டு கழகம் மீண்டும் புத்துயிர் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நீடித்த நிலையான ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த 'திருப்பூரில் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி மையம் அமைக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- முதன்முறையாக ஹஜ் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியப் பயணிகளுக்கான மானியம் ரூ. 35,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மையினர் கல்வி மற்றும் நலனுக்காக ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.1,700 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சமூகச் சவால்களைச் சந்திக்கும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களாக 5 மாவட்டங்களில் பாதுகாப்பான தங்குமிடம், உணவு மற்றும் மறுவாழ்வு அளிக்கும் 'அரண்' காப்பகங்களும், தற்காலிகப் பயணங்களின் போது தங்குவதற்கு 15 மாவட்டங்களில் குறுகிய காலத் தங்குமிடங்களும் அமைக்கப்படும்.
நிதி மேலாண்மை, டெண்டர் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் கடன் சுமை
பட்ஜெட் உரையில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், கடந்த கால நிதி முறைகேடுகளை சுட்டிக்காட்டி பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை அறிவித்தார்.
அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கடன்களையும் சேர்த்து தமிழ்நாட்டின் உண்மையான ஒட்டு மொத்தக் கடன் சுமை ரூ.13.18 லட்சம் கோடியாக உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டில் மாநிலத்தின் மொத்த வருவாய் ரூ.3,44,575 கோடியாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 74.67% ஆகவும், மீதமுள்ள 25.33% மத்திய வரிகளின் பங்கு மற்றும் மானியங்கள் மூலம் பெறப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலத்தின் மொத்த செலவினம் ரூ.4,67,264 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆட்சியில் குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டுமே பங்கேற்கும் வகையில் இருந்த "போட்டியற்ற டெண்டர்" முறைகள் ஒழிக்கப்பட்டு, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கான தேவையற்ற சான்றிதழ் விதிமுறைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் டெண்டர் முறைகேடுகள் தடுக்கப்பட்டு அரசுக்கு ரூ.15,000 கோடி கூடுதல் வருவாய் ஈட்ட இலக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் நிதியமைச்சர் மரியவில்சன் தெரிவித்தார்.
சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் கட்டிட அனுமதி வழங்கும் அதிகாரங்கள் பரவலாக்கப்பட்டு, அனுமதி வழங்கும் செயல்முறைகளில் இருந்த ஊழல் முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்பட்டு இடம்பெறாத முக்கிய அறிவிப்புகள்
மாநிலத்தின் ரூ.13.18 லட்சம் கோடி கடன் சுமையைக் குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் அரசு உள்ளதால், சில மெகா தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இந்த முதலாமாண்டு பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், ஆண்டுக்கு 6 இலவச சிலிண்டர்கள், வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் மற்றும் அனைத்து அரசுப் பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு இலவச பயணம் என்ற அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை.
2.30 நிமிடங்கள் பட்ஜெட் உரை
தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை, காலை 10.01-க்கு வாசிக்க தொடங்கிய நிதியமைச்சர் மரியவில்சன், சரியாக 12.31-க்கு தனது உரையை நிறைவு செய்தார். மொத்தம் 2 மணி நேரம் 30 நிமிடம் பட்ஜெட் உரையை முழுமையாக அவர் வாசித்தார். இதனையடுத்து சட்டப் பேரவை ஒத்தி வைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத் துறைக்கான பட்ஜெட்டை நாளை (ஆகஸ்ட் 6, 2026) காலை 10 மணிக்கு வேளாண் துறை அமைச்சர் ஆர். வினோத் சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.