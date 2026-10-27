ஆர்எஸ்எஸ் விவகாரத்தில் திராவிட முகம் காட்டிய தவெக அரசு; திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் என்ன நடக்கும்?
ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி விஷயத்தில் எடுத்த நிலைப்பாட்டை போலவே, திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்திலும் தவெக அரசு நிலைப்பாடு எடுக்குமா? என்ற கேள்வியும் அவர்களின் மனதில் எழுந்துள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 8:34 PM IST
-BY எஸ். உசேன்
இந்தியாவின் ஏனைய மாநிலங்களில் எளிதாக நடக்கும் சில விஷயங்கள், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பல்வேறு இடர்பாடுகளை சந்திக்கும். இந்தி திணிப்பு, மும்மொழிக் கொள்கை என இவற்றை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். அந்தப் பட்டியலில் 'ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் சங்கம்' எனப்படும் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு முக்கிய இடம் உண்டு.
ஆர்எஸ்எஸ் தொடக்க நாளை முன்னிட்டு இந்தியா முழுவதும் வருடந்தோறும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் சார்பில் பேரணி நடத்தப்படுவது வழக்கம். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த பேரணி நடத்துவதில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிக்கல்கள் எழுவது வாடிக்கை. திமுக, அதிமுக என எந்த திராவிட கட்சிகள் ஆட்சியில் இருந்தாலும், ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி கிடைப்பது கடினம் என்பதே வரலாறு.
திராவிட கட்சிகளின் பாணியில் தவெக?
இந்நிலையில், திராவிட ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விஜய் தலைமையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தில் ஆட்சியில் அமர்ந்துள்ள சூழலில், இந்த ஆண்டு தங்கள் பேரணிக்கு எளிதாக அனுமதி கிடைத்துவிடும் என ஆர்எஸ்எஸ் கருதியிருக்கக் கூடும். ஆனால், இந்த முறையும் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்காதது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
"யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த நிலைதானா?"
இதையடுத்து, நீதிமன்ற படி ஏறியே இதற்கான அனுமதியை பெற்ற ஆர்எஸ்எஸ், சென்னை உள்ளிட்ட 128 இடங்களில் நேற்று முன்தினம் (அக்.25) ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியை நடத்தி முடித்துள்ளது. அடுத்தக்கட்ட பேரணி நவம்பர் 1-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, "தமிழகத்தில் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்குவதில் ஏன் தொடர்ந்து சிக்கல் ஏற்படுகிறது?" என கேள்வியெழுப்பிய நீதிபதி, பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பதன் மூலம் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு அரசே மறைமுகமாக விளம்பரம் அளிப்பதாகவும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.
கடுமையாக எதிர்க்கும் மார்க்சிஸ்ட்
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி கிடைத்தது தொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளன. குறிப்பாக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இதனை கடுமையாக எதிர்த்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக அரசு மேல்முறையீடு செய்வதுடன், உரிய முறையில் வழக்கை நடத்த வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அமைதி பூங்காவாக திகழும் தமிழ்நாட்டை பாதுகாப்பதற்கு இது அவசியம் எனவும் தனது அறிக்கையில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விசிகவும் எதிர்ப்பு
இதற்கிடையே, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்கக் கூடாது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் விசிக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பேரணியின் போது ஆயுதங்களை கொண்டு செல்ல வாய்ப்புள்ளதாகவும், இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படும் அபாயம் இருப்பதாகவும் அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் நீதிமன்ற அனுமதியின் அடிப்படையில் பேரணி நடத்தப்படுவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பான விவாதங்கள் அரசியல் களத்தில் தொடர்ந்து எழுந்து வருகின்றன.
'எந்த ஆட்சி வந்தாலும் எதிர்ப்பு தான்'
இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், "முந்தைய ஆட்சிகளிலும் சரி, தற்போதைய ஆட்சியிலும் சரி, ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி நடத்துவதற்கு எப்போதுமே எதிர்ப்பு இருக்கவே செய்கிறது. இருந்தபோதிலும், நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிய அனுமதியை பெற்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு பேரணிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் - அடுத்த சவால்
முந்தைய திமுக ஆட்சியை போல இல்லாமல், இந்த ஆட்சியில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு எளிதாக அனுமதி கிடைக்கும் என ஒரு தரப்பினர் நம்பியிருந்த சூழலில், அதற்கு நேர்மாறான முடிவை தவெக அரசு எடுத்தது. இது, இந்துத்துவா ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் சற்று கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.
அதே வேளையில், ஆர்எஸ்எஸ் பேரணி விஷயத்தில் எடுத்த நிலைப்பாட்டை போலவே, திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்திலும் தவெக அரசு நிலைப்பாடு எடுக்குமா? என்ற கேள்வியும் அவர்களின் மனதில் எழுந்துள்ளது. இந்த விவகாரம் தமிழக தமிழக அரசுக்கும் முக்கியமான சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
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விடாப்பிடியாக இருந்த திமுக
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின்போது, திருப்பரங்குன்றம் மலைப் பகுதியில் தர்காவுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று இந்து அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்தன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டு, தீபம் ஏற்றுவதற்குச் சாதகமான உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டது.
ஆனால், அந்தத் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்த வழக்கம் அல்ல என்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு, தீபம் ஏற்றுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. இதனால் நீதிமன்ற உத்தரவு, மத வழக்கங்கள், கோயில் நிர்வாகம், சட்டம் ஒழுங்கு ஆகியவை தொடர்பான விவாதங்கள் தீவிரமடைந்தன. இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக அன்று எழுந்த சர்ச்சை, தமிழக அரசியலில் இன்று வரை தொடர்ந்து பேசப்படும் ஒன்றாக உள்ளது.
எப்படி முடிவெடுக்கும் தவெக அரசு?
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் மீண்டும் எழும்போது முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு இதில் எத்தகைய நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது. மத வழக்கங்கள் தொடர்பான கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பது, சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பது என இரு பெரும் சவால்களுக்கு இடையே அரசு எவ்வாறு சமநிலையைப் பேணப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.