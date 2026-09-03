தவெக அரசு அனைத்து விவசாய கடன்களையும் உடனடியாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - அய்யாக்கண்ணு கோரிக்கை
விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளை திரும்பப் பெறுவதாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளதை உண்மையாகவே நடைமுறைப்படுத்தப் போகிறாரா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்று அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 3, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 3:10 PM IST
திருச்சி: தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதுபோல், த.வெ.க. அரசு அனைத்து விவசாயக் கடன்களையும் உடனடியாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று அய்யாக்கண்ணு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே அமைந்துள்ள வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று (செப்டம்பர் 3) நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் அய்யாக்கண்ணு உள்பட பல்வேறு விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது குறைகளை தெரிவித்தனர்.
கூட்டத்திற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் அய்யாக்கண்ணு கூறியபோது, “விவசாயிகளின் வாழ்வாதார உரிமைகளுக்காகப் போராடிய விவசாய சங்கத் தலைவர்கள் மீது தி.மு.க. மற்றும் அ.தி.மு.க. ஆட்சிக் காலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறப்போவதாகத் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
இதற்கு முன்னதாக, அ.தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் விவசாயிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறுவதாக தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் அன்றைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தாலும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. எனவே, தற்போதைய முதல்வர் விஜய் தன் அறிவிப்பை உண்மையாகவே நடைமுறைப்படுத்தப் போகிறாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் கடைமடைப் பகுதிக்குச் சென்று சேர வாய்ப்பில்லை. திருச்சியில் காவிரி கரையோரம் உள்ள வாழை, தென்னை, பனை உள்ளிட்ட மரங்கள் நீரின்றி காய்ந்து வருவதால், உடனடியாக திருச்சியில் உள்ள அனைத்து வாய்க்கால்களிலும் தண்ணீரைத் திறந்துவிட வேண்டும். இல்லையெனில் அடுத்தகட்டமாக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளோம்.
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த.வெ.க. தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தபடி விவசாய கடன்கள் அனைத்தையும் உடனடியாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். மேலும், பா.ஜ.க. தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தவாறு விவசாய விளைபொருட்களுக்கு இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும் வகையில் விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
மேலும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதார உரிமைகளுக்காக நடத்தப்படும் ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டங்களுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளும், காவல்துறையினரும் தடை விதிக்கக் கூடாது. விவசாயிகளின் நியாயமான கோரிக்கைகளை மத்திய அரசும், மாநில அரசும் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.