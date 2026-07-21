ஆகஸ்ட் 5-இல் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: முழுவதுமாக நேரலை செய்யப்படும் என பேரவைத் தலைவர் உறுதி
ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி புதன்கிழமை சட்டப்பேரவை கூடி காலை 10 மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப் படம் (TN-DIPR)
Published : July 21, 2026 at 11:54 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை (பட்ஜெட்) ஆகஸ்ட் 5 அன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை விதி 181(1)-இன் கீழ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் முழு சட்டப்பேரவை நிகழ்வும் நேரலை செய்யப்படும் என்று உறுதி செய்துள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி புதன்கிழமை சட்டப்பேரவை கூடி காலை 10 மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஆகஸ்ட் 6 அன்று வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று பேரவைத் தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.