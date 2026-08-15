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காவிரி விவகாரத்தில் ஆளும் தவெக அரசுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு

தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற கடந்த 100 நாட்களில் எந்தவித புதிய திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார்.

திருக்கோவிலூர் தொகுதிக்கு ஆம்புலன்ஸ் சேவையை தொடங்கி வைத்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
திருக்கோவிலூர் தொகுதிக்கு ஆம்புலன்ஸ் சேவையை தொடங்கி வைத்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 3:58 PM IST

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சேலம்: காவிரி நதி நீர் பிரச்சனையில் தவெக அரசுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2 ஆம்புலன்ஸ் வாகன சேவைகளை வழங்கியுள்ளார். இந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளை சேலம், நெடுஞ்சாலை நகரில் உள்ள தனது இல்லம் முன்பாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "காவிரி நதிநீர் விவகாரம் குறித்து மாநிலத்தில் ஆளும் தவெக அரசுக்கு எந்த விவரமும் தெரியவில்லை.

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இதன் காரணமாக, தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய மாதாந்திர நதிநீர் பங்கீட்டை கூட பெற முடியாமல், டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் சாகுபடியை இழந்து தவிக்கின்றனர். கர்நாடக அணைகளில் போதிய நீர் இருப்பு இருந்தும் கூட தமிழக அரசு அதை முறையாக கேட்டுப் பெறவில்லை.

காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக, எந்த விவரமும் தெரியாத நிலையில், அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்துமாறு பலமுறை வலியுறுத்தியும், மெத்தன போக்காக தவெகவினர் செயல்படுகின்றனர்.

1986ஆம் ஆண்டு முதல், அதிமுக மற்றும் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், காவிரி ஆற்றில் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய தண்ணீர் குறித்து பெறப்பட்ட சட்டரீதியான முடிவுகளையும் உத்தரவுகளையும் கூட நிறைவேற்ற முடியாமல் தவெக அரசு செயல்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்த வரை தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற கடந்த 100 நாட்களில் எந்தவித புதிய திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. சட்டமன்ற தேர்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளை அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை.

ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருக்கும் திட்டங்களுக்கு 'வெற்றி' என பெயர் சூட்டியுள்ளனர். குறிப்பாக, பயிர்க் கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் என்று கூறிவிட்டு தற்போது விவசாயிகள் உட்பட அனைத்து தரப்பினரையும், முதலமைச்சர் ஏமாற்றியுள்ளார்.

ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவோம் என்று கூறினார்கள். ஆனால் கடந்த திமுக ஆட்சியை விட தற்போது போதைப்பொருட்களின் புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது.

போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தமிழ்நாடு அரசு இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும். போதைப்பொருட்கள் புழக்கத்தால் கொலை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன" என்று தெரிவித்தார்.

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வரும் 2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை 1.5 டிரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உயர்த்துவதே அரசின் முக்கிய இலக்கு என்று சுதந்திர தின விழா உரையில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, "அதுவரை இந்த ஆட்சி நீடிக்குமா என்று பார்ப்போம்' என எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் அளித்தார்.

அதிமுகவில் இணைந்த தவெக வேட்பாளர்

இதற்கிடையே, எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அருண்குமார், அதிமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அருண் குமார், வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது தலைமறைவானார். இவருடைய வேட்புமனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட பிரேம் குமார் என்ற வேட்பாளருக்கு தவெக ஆதரவு அளித்தது. இந்நிலையில், வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது தலைமறைவான அருண் குமார், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்து கொண்டார்.

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