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திமுக ஆட்சியில் நடந்தால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை; தவெக ஆட்சியில் நடந்தால் தனிமனித பிரச்சனையா? ஆ.ராசா சரமாரி கேள்வி

மரத்திற்கு மரம் குரங்கு தாவுவதுபோல அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் கட்சி மாறி வருவதாக ஆ.ராசா விமர்சித்தார்.

ஆ.ராசா எம்.பி. சரமாரி கேள்வி
ஆ.ராசா எம்.பி. சரமாரி கேள்வி (Youtube/@Dmk4Live2026)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 3:45 PM IST

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சென்னை: "திமுக ஆட்சியில் நடந்தால் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை; உங்கள் ஆட்சியில் நடந்தால் தனிமனித பிரச்சனையா?" என தவெக அரசுக்கு திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய்யின் பேச்சைக் கண்டித்து இன்று (செப்.12) தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் திமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அந்த வகையில், சென்னை, சைதாப்பேட்டை கலைஞர் வளைவு முன்பு திமுக சார்பில் நடந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆ.ராசா, தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன், முன்னாள் அமைச்சரும், சென்னை தெற்கு மாவட்டச் செயலாளருமான மா.சுப்பிரமணியன், முன்னாள் அமைச்சர்கள் பெஞ்சமின், சேகர்பாபு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஆ.ராசா, "தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு கருப்பு நாளை குறிக்கும் இன்னொரு கருப்பு நாள் இது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்கென ஒரு வரலாறு இருக்கிறது; முதலமைச்சராக கருணாநிதி இருந்தாலும், எம்ஜிஆர் இருந்தாலும் ஆக்கப்பூர்வமான, முதிர்ச்சியான கேள்விகளுக்கு முறையாக பதில் அளிப்பார்கள்.

'தொட்டபெட்டா ரோட்டு மேல முட்டை பரோட்டா' என பாடியவர் மகா நடிகனா?, சினிமாவின் மூலம் ஒரு நடிகனாக மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்?, மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்பதுதான் விஷயம். நீங்கள் மகா நடிகன் அல்ல. மகா அயோக்கியன்; கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் இருக்கலாம்; ஆனால் மூளையில் இருக்கக் கூடாது. கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் முதலமைச்சர் ஓடுகிறார். நீங்கள் தற்குறியாக இருங்கள், கெட்டவனாக இருங்கள், அது விஷயம் இல்லை. ஆனால் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எங்கே?

சட்டம்- ஒழுங்கு எங்கள் ஆட்சியில் பாதிக்கப்படும்போது எங்களை குற்றம்சாட்டினீர்கள். ஆனால் இப்போது மட்டும் தனிமனித ஒழுக்கம் என சொல்கிறீர்களே? " அது ஏன் என கேள்வி எழுப்பினார்.

மிசாவைவிடக் கொடுமையான ஆட்சி பாஜக

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா, "அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் 75-வது ஆண்டு விழா நடைபெற்றபோது மூன்று நாள் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெற்றது. மேலும், அந்த அரசியல் சாசன 75- வது ஆண்டு விழாவில் பேசிய பாஜகவைச் சேர்ந்தவர்கள், மிசா காலத்தில் பல உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டது எனக் கூறினார்கள், உண்மைதான். ஆனால், அதைவிட கொடுமையான ஆட்சியை நீங்கள் (பாஜக) நடத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என நான் பேசினேன்.

நாட்டைக் காப்பாற்றுங்கள் என்று சொன்னவர் மு.க.ஸ்டாலின்

23 வயதான ஒரு இளைஞனை (மு.க.ஸ்டாலினை) கைது செய்து அடித்துத் தாடையை உடைத்தார்கள். அவரை காப்பாற்றச் சென்றவர் (சிட்டி பாபு) கொலை செய்யப்படுகிறார். அந்த இளைஞனை தந்தை (கருணாநிதி) சந்திக்கப் போகிறார். வழக்கத்துக்கு மாறாக முழுக்கை சட்டைப் போட்டிருக்கிறார். முகம் வாடிப் போயிருக்கிறது. அப்பா எனக்கு ஏற்பட்ட காயங்களை விசாரிக்க நீங்கள் வர வேண்டாம். நாட்டின் ஜனநாயகத்தின் மீதும், நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீதும் அடி விழுந்திருக்கிறது. அதை தடுத்து நிறுத்தி நாட்டை காப்பாற்றுங்கள் என சொன்னவர் மு.க.ஸ்டாலின்" என நினைவுக்கூர்ந்தார்.

இடைத்தேர்தலில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பாடம் புகட்டப்படும்

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய திமுக எம்.பி. தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன், "உலகில் Narcissistic நபர்களை எடுத்துப் பார்த்தால், அவர்கள் தங்களைத் தாங்களே புகழ்ந்து கொண்டு, மற்றவர்களை உடல்மொழி மூலம் கேலி செய்வார்கள். அவர்கள் மன முதிர்ச்சியற்றவர்கள்; முதலமைச்சர் விஜய்க்கு வரலாறு இல்லை. ஆனால் நாம் 75 வருட வரலாறு கொண்டவர்கள். மிசா போராளியான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியே வந்த பிறகு, தழும்புகளை மறைப்பதற்காக முழு கை சட்டை அணிந்தார். வருகின்ற இடைத்தேர்தலில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பாடம் புகட்டுவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

ஆராசா சரமாரி கேள்வி
சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை
TVK GOVERNMENT
CHIEF MINISTER VIJAY
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