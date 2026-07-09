சமூக மாற்றத்திற்கான ஆட்சி அல்ல; பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆட்சி தவெக- டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் விமர்சனம்
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களையும், காயமடைந்த குடும்பத்தினரையும் முதலமைச்சர் விஜய், ஒவ்வொரு வீடாக சென்று பார்த்திருக்கலாமே? ஏன் போகவில்லை? என்று டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : July 9, 2026 at 5:53 PM IST
சென்னை: இது சமூக மாற்றத்திற்கான ஆட்சி அல்ல; பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆட்சி என்று தவெக அரசை திமுகவின் செய்தி தொடர்புக்குழுத் தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்புக்குழுத் தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், தவெக பெயர் மாற்றத்திற்கான கட்சியாக ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. ஆட்சியமைந்ததில் இருந்து முந்தைய திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட எல்லா திட்டங்களின் பெயர்களையும் மாற்றுவதையே நோக்கமாக வைத்திருக்கின்றனர். அந்தத் திட்டங்களை எப்படி செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். இவர்கள் அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை. விவசாயிகள் உட்பட பல தரப்பினரும் இந்த ஆட்சிக்கு எதிராகப் போராட்டத்தில் இறங்கிவுள்ளனர்.
தவெக சமூக மாற்றத்திற்கான ஆட்சி அல்ல; பெயர் மாற்றத்திற்கான ஆட்சி. மாணவர்களுக்கான 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தில் பெயரை மாற்றி இருக்கின்றனர். திமுக ஆட்சியில் முதலமைச்சராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்த திட்டத்திற்கு பெயரை மாற்றி வைத்து, இவர்கள் திட்டம் போல கருதுகிறார்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளி, கல்லூரிகளில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ததற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, "இது தவறானது. மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்றுத்தர வேண்டும். ஆனால் தொழில் அமைச்சர் மாணவர்களை ஆய்வு செய்கிறார். அவர் எந்த பள்ளியில் படித்தார் என்று தெரியவில்லை. அவர் தவறான கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு, இவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்திவிட்டு மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியவில்லை என்று கூறுகிறார்.
இதுபோன்ற நிலை தவறானது. மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் தான் கல்வி கற்றுத்தர முடியும். தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் பல்வேறு துறையில் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள். அத்தனை சிறந்த கல்வி தமிழகத்தில் வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் கல்வியின் நிலை மிக உயர்ந்த நிலை. அதை தொழில் அமைச்சர் மாற்ற முயல்கிறாரா? அவர் ஏன் ஆய்வு செய்கிறார் என்று தெரியவில்லை? கரூர் மரண சம்பவத்தில் ஆரம்பத்திலேயே அங்கிருந்து ஓடி வந்தவர் விஜய். பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களை மருத்துவமனைகளில் சென்று கூட பார்க்கவில்லை.
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 10 மணி நேரம் நெரிசலில் இருந்தால் மயக்கம் அடைவது இயல்பு. அதை சுற்றியுள்ளவர்கள் கூட காப்பாற்றாதது தான் 41 பேர் மரணத்திற்கு காரணம்; அதையெல்லாம் மறைத்து மயங்கியவர்களை காப்பாற்றாமல், திமுக தான் அதற்கு காரணம் என்ற பிரச்சாரத்தை அன்று முதலே செய்து வருகின்றனர்.
மருத்துவமனையில் இருந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதிய மருத்துவர்கள் இல்லாதபோது அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் இருந்து மருத்துவர்களை அனுப்பி வைத்து, அந்த மக்களுக்கு உதவியவர் எங்கள் தலைவர். அதையும் மீறி 100 பேர் மயக்கம் போட்டால் அதில் 60 பேர் காப்பாற்றப்பட்டனர். 41 பேர் இறந்துள்ளனர். இவர்களை காப்பாற்ற முயன்றது திமுக. ஆனால் அந்த கூட்டத்திற்கு சென்றவர், அங்கிருந்து சென்னைக்கு ஓடிவிட்டார். இப்போது அந்த பழியை திமுக மீது சுமத்துகிறார்கள்.
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ஆனால் முதலமைச்சர் காவல்துறையை வைத்து 41 பேரை கொன்றதாக ஒரு அமைச்சர் பொய்யான பழியை சுமத்தினார். அதற்காக தான் நீதிமன்றம் சென்றோமே தவிர, தவெக தலைவர் கரூருக்கு போகக்கூடாது என்று தடுக்கவில்லை. எங்கள் வழக்கில் விஜய் கரூருக்கு போகக்கூடாது என்று எங்கேயாவது சொல்லி இருக்கிறோமா? இவரை போகக்கூடாது என்று ஒரு வரிக்கூட இல்லை. முதலமைச்சர் போவதைத் தடுக்க முடியாது. முதலமைச்சர் கரூருக்கு போக பயந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சென்னைக்கு அழைத்து பார்த்தார். கரூருக்கு சென்று ஒவ்வொரு வீடாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்திருக்கலாமே? ஏன் போகவில்லை?
பொய்யைக் கட்டமைத்து 10 மணி நேரம் மக்களை நிற்க வைத்து அவர்கள் இறந்தார்கள் என்பது தான் காரணம். ஆனால் திமுக தான் காரணம் என்று சொல்கிறார்கள். இவர்கள் செய்த தவறை மறைக்க பொய்யை சொல்கிறார்கள்" என்று விமர்சித்துள்ளார்.