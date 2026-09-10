தவெகவுக்கு மாநில கட்சி அங்கீகாரம்; விசில் சின்னம் - வாக்காளர்களுக்கு நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்த முதல்வர் விஜய்!
மதச்சார்பற்ற சமூக நீதிக் கொள்கையுடன் நம்மை நம்புகிற ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கான நன்றிக்கடன் பணி என்றென்றும் தொடரும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 10, 2026 at 6:13 PM IST
சென்னை: "மதச்சார்பற்ற சமூக நீதிக் கொள்கையுடன் அரசியல் களம் கண்டே 27 மாதங்கள்தான் ஆகின்றது. 35% வாக்குகளுடன் தனிப்பெரும் கட்சியாகத் தவெகவை உயர்த்திப் பிடித்தீர்கள்" என்று முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய், வாக்காளர்களுக்கு நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் நடந்த சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலில் முதல்முறையாகப் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கியிருந்தது. விசில் சின்னத்துடன் களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழ்நாட்டில் திமுக, அதிமுகவை பின்னுக்குத் தள்ளி அதிக இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.
தமிழ்நாட்டில் 108 தொகுதிகளிலும், புதுச்சேரியில் 2 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் 35% வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தது. எண்ணிக்கையில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் 1.72 கோடி வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தது.
7-வது மாநில கட்சியாக தவெக
அதைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரிகள் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் தவெக அரசு இயங்கி வருகிறது.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) September 10, 2026
முப்பதாண்டுகளுக்கும் மேலாக அளவற்ற அன்பை வாரி வழங்கி, வாழ்வில் கிடைத்தற்கரிய ஓர் உயரிய இடத்தைப் பேரன்புடன் தந்து, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒருவனாக, உறவாக, மகனாக, அண்ணனாக, தம்பியாக ஒவ்வோர் இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் ஒரு…
இந்த சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மாநில கட்சிக்கான அங்கீகாரத்தையும், நிரந்தர தேர்தல் சின்னமாக விசில் சின்னத்தையும் ஒதுக்கீடு செய்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, தேமுதிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய கட்சிகளைத் தொடர்ந்து 7-வது மாநில கட்சியாக தவெக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தவெகவுக்கு மாநில கட்சி அங்கீகாரம், விசில் சின்னம் கிடைத்திருப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துள்ள அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளார்.
2024-ல் தவெக தொடக்கம்
இதுகுறித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முப்பதாண்டுகளுக்கும் மேலாக அளவற்ற அன்பை வாரி வழங்கி, வாழ்வில் கிடைத்தற்கரிய ஓர் உயரிய இடத்தைப் பேரன்புடன் தந்து, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒருவனாக, உறவாக, மகனாக, அண்ணனாக, தம்பியாக ஒவ்வொரு இல்லத்திலும், உள்ளத்திலும் ஒரு நிரந்தர இடத்தை வழங்கி, தாயன்புடன் தாங்கி வருகின்றீர்கள்.
எல்லாவற்றையும் அளித்த ஒட்டுமொத்தத் தமிழக மக்களுக்கும் உலகத் தமிழ் உறவுகளுக்கும் என் நன்றியை எப்படித் திருப்பிச் செலுத்துவது என்று யோசித்தோம். அதன் வெளிப்பாடாகவே, உங்களுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்தவே 2024-ல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைத் தொடங்கினோம்.
யாருக்கும் கிடைத்திராத பேரதிசயம்
மதச்சார்பற்ற சமூக நீதிக் கொள்கையுடன் அரசியல் களம் கண்டே 27 மாதங்கள்தான் ஆகின்றது. ஆனால் அதற்குள், தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் எவருக்கும் கிடைத்திராத ஒரு பேரதிசயத்தை, கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிகழ்த்திக் காட்டினீர்கள். 35% வாக்குகளுடன் தனிப்பெரும் கட்சியாகத் தவெகவை உயர்த்திப் பிடித்தீர்கள்.
உங்கள் தீர்ப்பை மதித்த ஜனநாயக சக்திகளின் ஆதரவுடன் இதோ இன்று, தமிழக மக்களின் முதல் சேவகனாக, முதலமைச்சராக உங்கள் விஜய். ஊழலற்ற, நேர்மையான நிர்வாகத்தை லட்சியமாகக் கொண்டு, மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி அமைத்து, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையில் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க ஆட்சியை நிறுவிக் காட்டி இருக்கிறோம்.
மக்களே… என் சொந்தங்களே…தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு பேரதிசயத்தை நீங்கள் நிகழ்த்திக் காட்டினீர்கள். அதன் வெளிப்பாடாக, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் உங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியாக அறிவித்துள்ளது. ஜனநாயகப் புரட்சியை சத்தமில்லாமல் நிகழ்த்திய உங்கள் விசில் சின்னத்தையும் தவெகவின் சின்னமாக அங்கீகரித்துள்ளது என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
மதச்சார்பற்ற சமூக நீதிக் கொள்கையுடன் நம்மை நம்புகிற ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கான நன்றிக்கடன் பணி என்றென்றும் தொடரும். இந்த வேளையில், பேருழைப்பைத் தந்து கழகம் காக்கும் தோழர்களையும் நிர்வாகிகளையும் நெகிழ்வுடன் நினைத்துப் பார்க்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி! நன்றி! நன்றி!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.