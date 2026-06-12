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பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை- தவெக நிர்வாகி கட்சியில் இருந்து நீக்கம்

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகி வேம்புலி மீது இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 6:24 PM IST

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சென்னை: ஆலந்தூரில் கணவனை இழந்த பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகி வேம்புலி மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்திருந்த நிலையில் அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி மாவட்டச் செயலாளர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

சென்னை ஆலந்தூர் மாதவபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அனிதா (பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது). இவர் 160- வது வட்ட மகளிர் உடற்பயிற்சி மையத்தின் பொறுப்பாளராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். மேலும் அவரது கணவர் உயிரிழந்த நிலையில் தனியாக வசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் செயலாளராக இருந்து வந்த வேம்புலி என்பவர் அனிதாவுக்கு தொடர்ந்து செல்போன் மூலம் ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி வந்ததாகவும், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைந்துள்ளதால் உன்னை பணியிலிருந்து நீக்காமல் இருக்க நான் உதவுகிறேன் என அனிதாவிற்கு தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டு தொல்லை செய்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் வேம்புலி அனிதாவிற்கு பல்வேறு வகையில் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நள்ளிரவு நேரத்தில் அனிதா வீட்டில் தனியாக இருப்பதை அறிந்து கொண்டு வேம்புலி அவரது வீட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் தொல்லை அளிக்க முயன்றுள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அனிதா கத்திச் கூச்சலிட்டுள்ளார். இதையடுத்து வேம்புலி அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் இந்த சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பின் ஆலந்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரை விசாரித்த காவல்துறையினர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகி வேம்புலி மீது பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், பாலியல் தொல்லை அளித்தல் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

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இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாகக் கூறி ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதிச் செயலாளர் பொறுப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு பதவிகளில் இருந்து வேம்புலியை நீக்கம் செய்து சென்னை புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் எம்எல்ஏ சரவணன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார்.

தலைமறைவாக உள்ள வேம்புலியை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

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