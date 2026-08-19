செயின் பறிப்பு வழக்கில் தவெக நிர்வாகி கைது - எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனைவி புகார்
மனு மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றால் மாநில மனித உரிமை ஆணையம், தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையத்தின் புகார் அளிக்கவுள்ளதாக தவெக நிர்வாகியின் மனைவி தேவயானி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 8:59 PM IST
கரூர்: செயின் பறிப்பு வழக்கில் கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள புகலூர் தவெக நிர்வாகி நந்தகுமாரின் மனைவி தேவயானி, கரூர் மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
கரூர் மாவட்டம், புகலூர் அருகே உள்ள மூலமங்கலம் காலணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நந்தகுமார். இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புகலூர் நகரச் செயலாளராக உள்ளார். இவர், கடந்த ஆகஸ்ட் 15- ஆம் தேதி வேட்டமங்கலம் அருகே கரூர்- ஈரோடு சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் செயினைப் பறிக்க முயன்றதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் வேலாயுதம்பாளையம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, நந்தகுமாரை நேற்று (ஆக.18) கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இன்று (ஆக.19) காலை கரூர் கிளை சிறையில் நந்தகுமாரைச் சந்தித்த அவரது மனைவி தேவயானி, கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு முகாமில் மனு அளித்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நந்தகுமாரின் மனைவி தேவயானி, "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் புகலூர் நகரச் செயலாளர் பதவிக்கு ஆசைப்படும் சிலர், எனது கணவர் நந்தகுமார் மீது பொய் புகார் அளிக்கச் செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இது தொடர்பாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் யாரும், இதுவரை பாதிக்கப்பட்ட எங்கள் குடும்பத்தைத் தொடர்புக் கொள்ளவில்லை. இதனால் கடும் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கணவர் மீது பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும். கைது செய்யப்பட்டபோது, தன்னையும், தன் கணவரையும் மிரட்டிய காவல்துறையினர், கையொப்பம் பெற்று வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக, கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்டியலின சமூகத்தில் உள்ள ஒருவர் எப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் நகரச் செயலாளர் பதவி வகிக்கலாம்? என்று அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக் காரணமாக சிலர் திட்டமிட்டு, தனது கணவர் மீது வேலாயுதம்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் பொய் புகார் அளித்து கைது செய்துள்ளனர். செயின் பறிப்பு சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சியில் தனது கணவர் சென்ற காட்சி இடம்பெற்றிருந்ததால் செயின் பறிப்பில் அவர்தான் ஈடுபட்டார் என்று காவல்துறை கூறுகிறது. ஆனால் அங்கு பதிவாகியுள்ள கேமராவில் சென்ற மேலும் பலரையும் விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்.
கரூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் தனது புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், பொய் வழக்கில் தனது கணவர் நந்தகுமாரை கைது செய்தது குறித்து மாநில மனித உரிமை ஆணையம் மற்றும் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு ஆகிய துறைகளிடம் புகார் அளிக்கவுள்ளோம்" என்றார்.