அதிக வட்டி தருவதாக கூறி ரூ. 25 கோடி மோசடி - தவெக நிர்வாகி கைது
அறந்தாங்கி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட செயலாளருமான முகமது பர்வாஸ்-க்கும் தான் பெற்ற பணத்தை கொடுத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
Published : May 12, 2026 at 4:51 PM IST
புதுக்கோட்டை: அதிக வட்டி தருவதாக கூறி ரூ. 25 கோடி வரை மோசடி செய்த தவெக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் சரவணனை குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாநகராட்சி, திருவப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன். இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளார். இவர் புதுக்கோட்டையில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவர்கள் என பலரிடம் பல்வேறு காரணங்களை கூறி பணம் பெற்றுள்ளார்.
குறிப்பாக, அதிக வட்டி தருவது, தன்னுடைய தாயாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை உள்ளிட்ட காரணங்களை கூறி நூற்றுக்கணக்கோரிடம் லட்சக்கணக்கில் பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு திருப்பித் தரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இது போன்று, சுமார் 25 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அவர் பணம் பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த 15 தினங்களாக சரவணன் தலைமறைவாகியுள்ளார். மேலும், அவருக்கு பணம் கொடுத்தவர்கள் அவரை செல்போன் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது, அவரை யாராலும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என கூறப்படுகிறது.
மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்திருப்பதைக் காரணம் காட்டி அவர் வாங்கிய பணத்தைக் கொடுக்காமல் தப்பித்துப் போகலாம் என அஞ்சி, பணம் கொடுத்தவர்கள் ஒன்று கூடி புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்தனர்.
இதையடுத்து, மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸார் சரவணனை தேடி வந்த நிலையில், அவர் வெளி மாநிலத்தில் இருப்பது தெரியவந்தது. பின்னர் அங்கு வைத்தே அவரை கைது செய்து, புதுக்கோட்டை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்தனர்.
பின்னர், அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், சரவணன் பலரிடம் இருந்து பணத்தைப் பெற்று அதை பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்ததும், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறந்தாங்கி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், மாவட்ட செயலாளருமான முகமது பர்வாஸ்-க்கு கொடுத்ததும் தெரிய வந்தது. எனவே, இவருக்கும் இந்த மோசடியில் தொடர்பு இருக்குமோ என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இந்த சூழலில், சரவணன் கைதானது அறிந்து பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் குவிந்தனர். இவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போலீஸார், சரவணன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குறிப்பாக, அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு உங்களுடைய பணம் திருப்பி தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்று கூறி சமாதானப்படுத்தினர்.
இருப்பினும் பாதிக்கப்பட்டோர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தின் முன் திரண்டதால் அங்கு சற்றே பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.