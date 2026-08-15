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கடவுள் முருகன் குறித்து அவதூறு பதிவு: தவெக நிர்வாகி மைக்கேல் கைது

தமிழ்க் கடவுளான முருகன் குறித்து சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் மைக்கேல் சில தினங்களுக்கு முன்பு அவதூறாக கருத்து பதிவிட்டிருந்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2026 at 10:45 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கடவுள் முருகப்பெருமான் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் அவதூறாக பதிவிட்டதாக கோவையை சேர்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகி மைக்கேல் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கோவை மாவட்டம் பெரியநாயக்கன்பாளையத்தை அடுத்த ராக்கிபாளையம் அன்னை இந்திரா நகரை சேர்ந்தவர் மைக்கேல் ராஜ் (31). இவர் அப்பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் அப்பகுதியில் தவெக நிர்வாகியாகவும் உள்ளார்.

இந்த சூழலில், தமிழ்க் கடவுளான முருகன் குறித்து சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் மைக்கேல் சில தினங்களுக்கு முன்பு அவதூறாக கருத்து பதிவிட்டிருந்தார்.

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இதுகுறித்து பாஜக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சியினரும், இந்து அமைப்புகளும் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்ததோடு, மைக்கேல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி காவல் நிலையங்களிலும் புகார் அளித்தனர்.

இதன்பேரில், திருவள்ளூர் மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மேலும், போலீசாரும் அவரை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், பெரியநாயக்கன்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் இந்து முன்னணியினர் அளித்த புகாரின் பேரில், மைக்கேல் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

போலீசாரின் விசாரணைக்கு பின்னர், நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்தி கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கவுள்ளதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

TAGGED:

தவெக நிர்வாகி
முருகன்
அவதூறு
MURUGAN TVK

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