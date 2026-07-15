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தேர்தல் செலவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணம் எங்கே? தவெக நிர்வாகிகள் இடையே கடும் வாக்குவாதம்

தேர்தல் செலவுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பணம் முறையாக வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி தவெக நிர்வாகிகள் சிலர் குற்றம்சாட்டியதால் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திருப்பத்தூர் தவெக நிர்வாகிகள்
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திருப்பத்தூர் தவெக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 8:16 PM IST

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திருப்பத்தூர்: தேர்தல் செலவுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பணம் முறையாக வழங்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்ததால், நாட்றம்பள்ளி தவெக அலுவலகத்தில் நிர்வாகிகள் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருந்தாலும், சில மாவட்டங்களில் பெரும் தோல்வியை கண்டது.

அந்த வகையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளில் 3-இல் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தோல்வியை தழுவியது.

இந்நிலையில், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றம்பள்ளியில் உள்ள தவெக மேற்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில், தேர்தல் தோல்வி குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

அப்போது, ஜோலார்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிட்ட மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் முனிசாமி தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணங்கள் குறித்து விவாதம் தொடங்கியது.

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முதலில் சாதாரணமாக தொடங்கிய இந்த விவாதம், பின்னர் கடும் வாக்குவாதமாக மாறியது. இதில், நாட்றம்பள்ளி மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் குறளரசனுக்கும், மாவட்ட செயலாளர் முனிசாமி ஆகியோருக்கும் இடையே மோதல் போக்கு உருவானது.

9 பஞ்சாயத்துகளில் தேர்தல் செலவிற்காக ரூ. 45 ஆயிரம் பணத்தை மாவட்டச் செயலாளர் முனிசாமி, மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் குறலரசனிடம் கொடுத்ததாகவும், அந்த பணம் முறையாக தங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை எனவும் சில நிர்வாகிகள் குற்றம்சாட்டினர்.

இதனால், மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர் என இரு தரப்பினரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்க தொடங்கினர்.

ஒருகட்டத்தில், வாக்குவாதம் முற்றி ஒருவரையொருவர் ஒருமையில் பேச தொடங்கினர். இதனால் அங்கு கைகலப்பு ஏற்படும் நிலை உருவானது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, பெரும் விமர்சனத்துக்கு வித்திட்டுள்ளது.

TAGGED:

தவெக நிர்வாகிகள்
மோதல்
கோஷ்டி மோதல்
விஜய்
TIRUPATTUR

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