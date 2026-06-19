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உத்திரமேரூர் அருகே அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில் முதல்வர் விஜய் படத்தை மாட்டி ரீல்ஸ் எடுத்த தவெக நிர்வாகிகள்

முதலமைச்சர் படங்கள் தலைமையாசிரியர் அலுவலகத்தில் மட்டுமே இதுவரை மாட்டப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த மரபை மாற்றும் விதமாக பள்ளி வகுப்பறையில் மாட்டப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வகுப்பறையில் முதலமைச்சர் படத்துடன் நிற்கும் தவெக நிர்வாகிகள்
வகுப்பறையில் முதலமைச்சர் படத்துடன் நிற்கும் தவெக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tanil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 9:21 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: உத்திரமேரூர் அருகே அரசுப் பள்ளி வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் படத்தை மாட்டி ரீல்ஸ் எடுத்த தவெக நிர்வாகிகளை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று இரண்டு மாதங்களுக்கும் குறைவான (40) நாட்களே ஆகின்றன. தவெக தலைவர் சி. ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின்னர் அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசு கட்டிடங்களில் உள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர்களின் படங்கள் நீக்கப்பட்டு அதற்கு பதிலாக முதலமைச்சர் விஜய் படம் மாட்டப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தளவராம்பூண்டி ஊராட்சியில் உள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில், அதே பகுதியை சார்ந்த தவெக நிர்வாகிகள் சுமார் 20 க்கும் மேற்பட்டோர், தவெக ஒன்றிய செயலாளர் ராஜேஷ் உடன் சென்று முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் படத்தை காண்பித்து, "இவர் யாரென்று தெரிகிறதா? இவர் தான் முதலமைச்சர். உங்களுக்கு மாமா. எங்களுக்கு அண்ணன்" என பேசியுள்ளனர்.

மேலும், இதனை மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுப்பது போல் வீடியோ எடுத்து, அதை ரீல்ஸாகவும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர். அத்துடன், எந்த ஒரு உள்ளாட்சி பொறுப்பிலும் இல்லாமல், தவெக துண்டை அணிந்து கொண்டு அரசு அதிகாரிகள் போல் பள்ளி மாணவர்கள் பயிலும் வகுப்பிற்குள் நுழைந்து, மாணவர்களின் பாடவேளையில் கல்வி கற்கவிடாமல் இடையூறு செய்துள்ளதாக அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

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தவெக நிர்வாகிகளின் இந்த செயல் அப்பகுதியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும், முதலமைச்சர் படங்கள் பள்ளி தலைமையாசிரியர் அலுவலகத்தில் மட்டுமே இதுவரை மாட்டப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த மரபை மாற்றும் விதமாக பள்ளி வகுப்பறையில் மாட்டப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் ஞானசேகரன், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் மனு அளித்து, விதிமீறி நடந்துக் கொண்ட நபர்களை கைது செய்து, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

TAGGED:

முதலைச்சர் படம்
தவெக நிர்வாகிகள் அட்டூழியம்
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