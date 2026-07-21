"ஜனநாயகன் பேனரில் போட்டா எங்க?" - தவெக நிர்வாகிகளிடையே மோதல்
இந்த மோதலில் காயமடைந்த தவெக மாவட்ட செயலாளர் சத்யா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 21, 2026 at 9:10 PM IST
திருவண்ணாமலை: ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட விளம்பர பேனரில் புகைப்படம் இடம்பெறவில்லை எனக் கூறி தவெக நிர்வாகிகள் மோதிக் கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள 'ஜனநாயகன்' (Jana Nayagan) திரைப்படம் பல்வேறு பிரச்சனைக்கு பிறகு ஜூலை 23ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளராக செயல்பட்டு வரும் சத்யா, திரைப்பட வெளியீட்டை வரவேற்கும் விதமாக கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஆரணி நகரின் முக்கிய பகுதிகள், திரையரங்குகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பிளக்ஸ், பேனர்கள் மற்றும் வரவேற்பு பதாகைகளை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, வைக்கப்பட்ட பேனர்களில் தனது புகைப்படம் இடம்பெறவில்லை எனக் கூறி, தவெக ஒன்றியச் செயலாளர் ராகவன், மாவட்டச் செயலாளர் சத்யாவிடம் அதிருப்தி தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், இதுதொடர்பாக இருவருக்கும் தொலைப்பேசியில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு சுமார் 2 மணியளவில் சத்யாவை நேரில் வருமாறு ராகவன் அழைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்பேரில், செய்யாறில் இருந்த மாவட்ட செயலாளர் சத்யா தனது ஆதரவாளர்களுடன் காரில் ஆரணிக்கு வந்துள்ளார்.
பின்னர், ஆரணி மணிக்கூண்டு அருகே இருதரப்பினரும் சந்தித்தபோது, வாக்குவாதம் முற்றி கைகலப்பாக மாறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மோதலில் காயமடைந்த சத்யா ஆரணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதற்கிடையே, தவெக நிர்வாகிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளு மற்றும் கைகலப்பு சம்பவம் அருகில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளது. அந்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர்ந்து, ஒன்றிய செயலாளர் ராகவன், மாவட்டச் செயலாளர் சத்யா தன்னை தாக்கியதாக ஆரணி நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், சம்பவம் தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், சிசிடிவி காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். ஜனநாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு ஏற்பட்ட இந்த மோதல் பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.