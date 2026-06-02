இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை: தவெக நிர்வாகிகள் கைது
குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலக்கி கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக இளம்பெண் புகார் அளித்ததன் பேரில் தவெக நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : June 2, 2026 at 11:42 AM IST
தூத்துக்குடி: பெண்ணை ஏமாற்றி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் இருவரை ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் (29). இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இளைஞரணி அமைப்பாளராக உள்ளார். ராமநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர் ஜெயபால் (27) என்பவரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் நிர்வாகியாக உள்ளார்.
கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, இவர்கள் இருவரும் ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவருக்கு வேலை வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, காரில் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அந்த பெண்ணை ராமநாதபுரம் அருகே ஏர்வாடி பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் தங்க வைத்துள்ளனர்.
அப்போது அந்த இளம்பெண்ணுக்கு குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலக்கி கொடுத்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தெரிகிறது. மயக்கம் தெளிந்த பின்னர் தனக்கு நேர்ந்த கொடூரத்தை அறிந்து அந்த இளம்பெண் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். பின்னர் அங்கிருந்து தப்பி வந்த அவர், இதுகுறித்து ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இளம்பெண்ணின் புகாரின் பேரில் பாலமுருகன், ஜெயபால் ஆகிய இருவர் மீதும் ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல்நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். பின்னர் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் இருவர், இளம்பெண்ணை அழைத்துச் சென்று குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.