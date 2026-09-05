ஆதரவுக் கட்சிகளுக்கு மீண்டும் அழைப்பு விடுத்த தவெக; கம்யூனிஸ்டுகளின் நிலைப்பாடு என்ன?
"தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் முதல் கூட்டத்தில் விருந்து என்பதால் நாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை" சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 7:00 PM IST
- By பாண்டியராஜ்.ப
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடர் பரபரப்பாக நடைபெற்று வரும் சூழலில், கூட்டத் தொடர் முடிந்த பிறகு ஆதரவு கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு தவெக ஏற்பாடு செய்துள்ளது. வரும் 9-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள இந்தக் கூட்டத்தில், தவெக தலைமையில் கூட்டணியை உருவாக்குவது, கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, கூட்டணிக்கு பெயர் வைப்பது, கூட்டணியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் செயல் திட்டங்கள் குறித்து முடிவெடுக்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
தலைகீழாய் மாறிய கூட்டணி கணக்குகள்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்டுகள், மதிமுக விசிக, மற்றும் ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள், தேர்தலுக்குப் பின்பு விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவை அளித்தன. அதில் காங்கிரஸ், விசிக மற்றும் ஐயூஎம்எல் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ளன. கம்யூனிஸ்டுகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளித்து வரும் நிலையில், மதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட இரண்டு பேர் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவே தொடர்கின்றனர்.
தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் முதல் கூட்டம்
தவெக அரசு அமைய ஆதரவாக இருந்த மற்றும் ஆட்சியில் பங்கெடுத்த கட்சிகளின் முதல் ஆலோசனைக் கூட்டம், கடந்த ஜூலை மாதம் 1-ஆம் தேதி சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் நடைபெற்றது.
தவெக அரசிற்கு வெளியில் இருந்து மட்டுமே ஆதரவளிப்பதாக கூறிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளைத் தவிர, மற்ற அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும், முன்னணி நிர்வாகிகளும் அந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். அக்கூட்டத்தில், தவெக தலைமையிலான கூட்டணி, அப்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் அடுத்த கட்ட அரசியல் நகர்வுகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் இரண்டாம் கூட்டம்
கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி கோவளத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த ஒரு பெரிய முடிவும் எடுக்கப்படாத நிலையில், தவெக தலைமையில் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பான இரண்டாவது ஆலோசனைக் கூட்டம், வருகின்ற 9-ஆம் தேதி சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் கூட்டம் நடைபெற்றபோது, எந்த அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களும் தெரிவிக்கப்படாத நிலையில், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையில் கூட்டணி அமைப்பது மற்றும் கூட்டணிக்கான பெயர், செயல் திட்டங்கள் வகுப்பது தொடர்பாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாக சென்னை அசோக் நகரில் விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவனை இன்று நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்த பின், பொதுப் பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெளிப்படையாகவே தெரிவித்துள்ளார்.
நேரில் அழைப்பு விடுத்த அமைச்சர்கள்
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய்யின் அறிவுறுத்தலின் பேரில், தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் நேற்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து, கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வருமாறு அழைப்பு விடுத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவையும் அவருடைய இல்லத்திற்குச் சென்று நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்தனர்.
விருந்து என்பதால் கலந்து கொள்ளவில்லை
தவெக அமைச்சர்கள் நேரில் அழைப்பு விடுத்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன், "தவெக ஆதரவு கட்சிகளின் முதல் கூட்டத்தில் விருந்து என்பதால் நாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை; விருந்தில் கூட்டணி குறித்து பேசுவது என்பது உடன்பாடு இல்லை" என்று தெரிவித்தார். ஆனால், "தற்போது கூட்டணி தொடர்பான ஆலோசனைக்கு எங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதுகுறித்து கட்சிதான் முடிவு செய்யும். தற்போது வரை அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவதில்லை, கூட்டணியில் இடம் பெறுவதில்லை என்ற முடிவில் உறுதியாக இருக்கிறோம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
கட்டாயம் கலந்து கொள்வேன் - வைகோ
அமைச்சர்கள் உடனான சந்திப்பிற்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, "தவெக கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் சார்பில் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் அவசியம் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தவெகவின் புதிய முயற்சி - ஆலோசித்து முடிவு
தவெக கூட்டணி தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது தொடர்பாக சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், "வரும் 9ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வது குறித்து இன்னும் பேசவில்லை; அதுகுறித்து நிர்வாகிகளுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தவெகவின் புதிய முயற்சியாக அனைவரையும் இணைத்து புதிய கூட்டணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த முறை கூட்டணி அமைப்பதற்காக கூட்டம் நடைபெறுகிறது என வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் தற்போது கூட்டணி தொடர்பாகவே ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது என எங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே எங்கள் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி கூடத்தில் பங்கேற்பதா, இல்லையா என்பது குறித்து 9-ஆம் தேதிக்குள் தெரிவிப்போம்" என்றார்.
கம்யூனிஸ்டுகளின் நிலைப்பாடு என்ன
இடதுசாரிகளின் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றுள்ள நிலையில், இதையடுத்து, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தனித்தனியே தங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளன.
அதில், தவெக அரசின் செயல்பாடுகள், அரசியல் நிலைப்பாடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது. ஏற்கனவே கம்யூனிஸ்டுகள் தொடர்பாக கணக்கெடுக்க உத்தரவிட்ட வட்டாட்சியர் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் மீது கடுமையாக விமர்சனம் வைத்திருந்த கம்யூனிஸ்டுகள் அது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்க உள்ளனர்.
தவெக புதிய கட்சி என்பதால், மதச்சார்பற்ற கொள்கையை தொடர்ந்து பின்பற்றும்போது மட்டுமே, தவெகவை ஆதரிக்க முடிவு என்ற நிலையில் கம்யூனிஸ்டுகள் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எனவே அடுத்தடுத்து நடைபெற உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின்னர் வரும் 9ஆம் தேதி மாலைக்குள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதா, இல்லையா என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை கம்யூனிஸ்டுகள் வெளியிட உள்ளனர்.
தவெக திட்டம் பலிக்குமா?
ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ள கட்சிகளின் துணையோடு ஆட்சியை நடத்தி வரும் தவெக, விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னர் தங்களின் தலைமையில் மிகப்பெரிய கூட்டணியை அமைக்க திட்டமிட்டு காய் நகர்த்தி வருகிறது.
இதனிடையே, அடுத்த பிரதமர் விஜய்தான் என்று தவெக அமைச்சர்களும், தவெகவின் நிர்வாகிகளும் வெளிப்படையாகவே பேசி வருவதும், அதற்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதும் தொடர்கதையாகி வரும் நிலையில், ஆட்சி அமைப்பதற்கு வெளியில் இருந்தே ஆதரவு அளித்து வருவதாக கூறிவரும் கம்யூனிஸ்டுகளின் நிலைப்பாடு தற்போது வரை கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
தவெகவின் கூட்டணி கணக்குகள் கைகூடுமா? கம்யூனிஸ்டுகள் கூட்டணியில் பங்கேற்பார்களா இல்லையா என்பது, வரும் 9ம் தேதி மாலை நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் தெரியவரும்.