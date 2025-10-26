ETV Bharat / state

'விஜய்யுடன் நாளை சந்திப்பு' - கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருடன் மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட தவெக நிர்வாகிகள்!

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கல்வி செலவு, மருத்துவச் செலவு, நிரந்தர வருவாய் பெறுவதற்கான தொழில்வாய்ப்பு, குடும்பத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்கள் இருந்தால் திருமணம் ஆகிய செலவினங்களை தவெக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று விஜய் அறிவிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 5:26 PM IST

கரூர்: விஜய்யை சந்திக்க நாளை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருடன் தவெக நிர்வாகிகள் ஆம்னி பேருந்தில் மாமல்லபுரம் புறப்பட்டனர்.

கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் விஜய் பரப்புரைக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கியது. தவெக சார்பில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறும் விதமாக நாளை விஜய் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மாமல்லபுரம் தனியார் மண்டபத்தில் சந்திக்க உள்ளார். இதற்காக கரூர் மாவட்டத்தில் இருந்து, உயிரிழந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த 25க்கும் மேற்பட்ட நபர்களை ஆம்னி பேருந்து மூலம் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் அழைத்துச் சென்றனர்.

இதில் கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி வட்டம், சேந்தமங்கலம் கிழக்கு கிராமம் புதுப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த பிருந்தா என்பவர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது குடும்பத்தைச் சார்ந்த அவரது கணவர் ஏற்கனவே ஒரு விபத்தில் சிக்கி வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், நடிகர் விஜய் சந்திக்க விருப்பம் தெரிவித்த நிலையில், அவர் வாக்கர் உதவியுடன் ஆம்னி பேருந்தில் தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகிகள் நடிகர் விஜயை சந்திக்க அழைத்துச் சென்றனர்.

மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இது தவிர கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 8 குடும்பத்தினரை இன்று தவெக நிர்வாகிகள் அழைத்து செல்லவில்லை. அவர்களது குடும்ப வழக்கப்படி குடும்ப உறுப்பினர் இறந்து 30 நாட்கள் ஆனதும், வழிபாடு நடத்துவதால் இன்று அக்.26 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை செல்ல முடியவில்லை.அவர்கள் அனைவரும் நாளை திங்கட்கிழமை அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை சென்று, அங்கிருந்து மாமல்லபுரம் திருமண மண்டபம் அழைத்துச் செல்லப்பட உள்ளதாக தவெக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
மாமல்லபுரம் புறப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: "அடங்க மறு, அத்துமீறு வன்முறை அல்ல; புரிந்துகொண்டால் விமர்சிக்க மாட்டார்கள்" - திருமாவளவன்!

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரின் கல்வி செலவு, மருத்துவ செலவு, நிரந்தர வருவாய் பெறுவதற்கான தொழில் வாய்ப்பு, குடும்பத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்கள் இருந்தால் திருமண செலவு உள்ளிட்ட செலவினங்களை தவெக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று விஜய் அறிவிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

