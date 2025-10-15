ETV Bharat / state

தவெக நிர்வாகி பவுன்ராஜ் பிணை கோரிய மனு; சிபிஐ-யை எதிர்மனுதாரராக இணைக்க உத்தரவு!

கரூர் துயர சம்பவத்தை யாரும் தங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை எனக்கூறி தட்டி கழிக்க முடியாது என உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: தவெக நிர்வாகி பவுன்ராஜ் பிணை கோரி மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், சிபிஐ-யை எதிர்மனுதாரராக இணைத்து மனு தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

கரூர் மாவட்டம் வேலுசாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்ட பரப்புரை கூட்டத்தில், நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதில் 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில், தமிழ்நாடு அரசு தனிநபர் ஆணையத்தை அமைத்து உத்தரவிட்ட நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் அதற்கு தடை விதித்து, வழக்கை சிபிஐ-க்கு மாற்றியது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ஆரம்பத்தில் விசாரித்த கரூர் நகர காவல்துறையினர், சம்பவம் தொடர்பாக தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், மாநில இணை செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இவ்வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த மதியழகன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகேயுள்ள கிராமத்தில் பதுங்கியிருந்தப்போது, தனிப்படையினர் கைது செய்தனர். மேலும், அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த தவெக நிர்வாகி பவுன்ராஜையும் செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி கைது செய்து போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்நிலையில், தனக்கு பிணை வழங்கக்கோரி, கரூர் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் பவுன்ராஜ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கின் விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருப்பதால், மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி பிணை வழங்க மறுத்து மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வை பவுன்ராஜ் நாடினார்.

இந்த மனு இன்று நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘மனுதாரர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் கூட இடம்பெறவில்லை. எனவே, அவருக்கு பிணை வழங்க வேண்டும்’ என வாதிட்டார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயர சம்பவம் தானாக எப்படி நடக்கும்? கேள்விகளை அடுக்கிய நயினார் நாகேந்திரன்!

அப்போது குறிக்கிட்ட நீதிபதி, இந்த சம்பவத்தை பொறுத்தவரை பொறுப்பு இல்லை என யாரும் தட்டிக் கழிக்க முடியாது என்றும், அனைவருக்கும் இதில் பொறுப்புள்ளது எனவும் கருத்து தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த வழக்கில் சிபிஐ தரப்புக்கு தற்போது விசாரணை மாற்றப்பட்டு உள்ளதால், சிபிஐ-யை எதிர் மனுதாரராக சேர்த்து, மீண்டும் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

