தவெக தேர்தல் அறிக்கை; விஜய் அறிவுறுத்தியது என்ன? - அருண்ராஜ் தகவல்

தேர்தலை முன்னிட்டு விஜய் மக்களை சந்திப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் என தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை குழு ஆலோசனைக் கூட்டம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 5:09 PM IST

சென்னை: தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் கவர்ச்சியை தாண்டி மக்கள் பயன்பெறும் திட்டங்கள் கட்டாயம் இடம்பெறும் என அக்கட்சி நிர்வாகி அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் தற்போது சூடு பிடித்துள்ளது. ஆளுங்கட்சி ஆட்சியை தக்க வைக்கவும், எதிர்க்கட்சி ஆட்சியை பிடிக்கவும் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கை குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஜன.20 ஆம் தேதி காலை 10.30 மணியளவில், சென்னையில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் நடக்கும் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிக்கை வாயிலாக தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் சார்பில் நியமிக்கப்பட்ட தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவினரின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று காலை நடைபெற்றது. இதில், தேர்தல் அறிக்கை குழுவினர் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உடன் சேர்த்து 13 நபர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

ஆலோசனைக் கூட்டம் நிறைவடைந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த தவெக கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் மற்றும் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு தலைவர் அருண்ராஜ், “தமிழக மக்களின் வளர்ச்சிக்காகவும், தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காகவும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்காக 12 பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல்கட்டமாக, இன்றைய கூட்டத்தில் தவெகவிற்கு வந்த மனுக்கள், கோரிக்கைகள் குறித்து இன்று ஆலோசித்தோம்.

தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜ் பேட்டி
தவெக நிர்வாகி அருண்ராஜ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அடுத்தகட்டமாக, தமிழகத்தை மண்டல வாரியாக பிரித்து, அங்குள்ள மக்கள் மற்றும் சங்கங்களை சந்தித்து மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப தேர்தல் அறிக்கையை தயார் செய்வோம். இதற்கான, விரிவான அறிவுறுத்தல்களை தலைவர் விஜய் எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறார். குறிப்பாக, ஏழை எளிய மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கும், அவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்றும் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

இலவசம் என்பதே முதலில் தவறு. இவ்வளவு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை கொடுத்துள்ளார். எந்த கட்சியாவது ஊழல் இருக்காது எனக் கூறியுள்ளார்களா? ஊழலற்ற அரசு என்ற வாக்குறுதியை கொடுக்க, எந்த கட்சிக்கும் தகுதியே இல்லை. தவெக தலைவர் விஜய் விரைவில் மக்களை சந்திக்க உள்ளார். அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.

ஏற்கனவே, ஒன்றிய செயலாளர், கிளை செயலாளர்கள் என அனைவரும் மக்களின் கோரிக்கைகளை பெற்றுக் கொண்டுதான் உள்ளனர். இதுதவிர இணையதளம் ஒன்றை உருவாக்கவுள்ளோம். அதன் மூலம் பொதுமக்கள் அவர்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை கூற முடியும். தவெக தேர்தல் வாக்குறுதியில் கவர்ச்சி என்பதை தாண்டி மக்கள் பயன்பெறும் திட்டங்கள் கட்டாயம் இடம்பெறும்” எனத் தெரிவித்தார்.

