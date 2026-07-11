அரசு பள்ளியில் தவெக நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு - கரூரில் மேலும் ஒரு தலைமை ஆசிரியை சஸ்பெண்ட்
கரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சண்முகவேல் நடத்திய விசாரணையில், மகாதானபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி, முதலமைச்சரின் நிகழ்ச்சியை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்தது தெரியவந்தது.
Published : July 11, 2026 at 8:57 PM IST
கரூர்: அரசு பள்ளியில் தவெக கட்சி நிகழ்ச்சி நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், கரூர் மாவட்டத்தில் மேலும் ஒரு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கரூர், சேலம் சாலையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் நேற்று (ஜூலை 10) நடைபெற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
அந்த நிகழ்ச்சியை, கரூரில் உள்ள ஒரு அரசு பள்ளி வகுப்பறையில் இணையதள வசதியுடன் கூடிய நவீன தொடுதிரையில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்தது தொடர்பான வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியானது. இதையடுத்து, கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியை எஸ்.மல்லிகா நேற்று பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
முதலமைச்சரின் உரை பள்ளியில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது குறித்து, திமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்தன. இதையடுத்து, தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம் அளித்து, செய்திக் குறிப்பு ஒன்றையும் வெளியிட்டிருந்தார்.
அதில், அரசுப் பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு இடமில்லை என்றும், விதிமுறைகளை மீறுவோர் யாராக இருந்தாலும் கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும், "பள்ளிக்கூடம் கல்விக்காக, அரசியலுக்காக அல்ல என்பதே பள்ளிக்கல்வித் துறையின் தெளிவான கொள்கை. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனி தமிழ்நாட்டின் எந்தப் பள்ளியிலும் நடைபெறாத வகையில், அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு மீண்டும் கடுமையாக அறிவுறுத்துக்கிறேன். கல்விச் சூழலைக் காப்பதும், கல்வி நிலையங்களின் நடுநிலைத்தன்மையை பாதுகாப்பதும் நம் அனைவரின் கூட்டு பொறுப்பாகும்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதையடுத்து, அரசு பள்ளியில் முதலமைச்சரின் உரை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட விவகாரம் குறித்து கரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சண்முகவேல் நடத்திய விசாரணையில், கிருஷ்ணராயபுரம் அருகே உள்ள மகாதானபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி, பள்ளி மாணவர்களுக்கு தமிழக முதலமைச்சரின் கட்சி நிகழ்ச்சியை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, தலைமை ஆசிரியை ராஜேஸ்வரி இன்று(ஜூலை 11) பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டடார்.
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முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்ற தவெக மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்ததாக கரூரில் இரண்டு அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியைகள் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம், கல்வித் துறை வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.