விஜய்யின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் எங்கே? தவெக மாவட்ட செயலாளர் கொடுத்த 'அப்டேட்'
Published : January 14, 2026 at 3:27 PM IST
சேலம்: பொங்கல் முடிந்தவுடன் சேலத்தில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் மிக பிரமாண்டமாக நடைபெறும் என்று தவெக சேலம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் சேலம் தைலானூர் பகுதியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் 50-க்கும் மேற்பட்ட பானைகளில் பெண்கள் பொங்கலிட்டு கொண்டாடினர். இந்த விழாவை தவெக சேலம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் பார்த்திபன் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய பார்த்திபன் கூறுகையில், ''கடமைக்கு பொங்கல் வைக்கும் நிகழ்வை எங்களது கட்சி நடத்தாது. உண்மையான சமத்துவ பொங்கல் நடத்துவது நாங்கள் தான். அனைத்து மக்களும் மொழிகளை கடந்து, மதத்தை கடந்து இந்த பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்று உள்ளனர்'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து கட்சியின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு குறித்து பேசிய அவர், '' தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் உரிமை கட்சி தலைவர் விஜய்க்கு மட்டுமே உள்ளது. எனது தொகுதியில் யாரை அவர் அறிவிக்கிறாரோ அவர் தான் வேட்பாளர். தலைவர் விஜய் என்னை என்னை வேட்பாளர் என்று அறிவித்தாலும் சரி அல்லது வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினாலும் சரி அனைத்திற்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன்.
தலைவர் விஜய்யின் முகத்திற்கு மட்டுமே தமிழ்நாடு மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்; வேறு யாருக்காகவும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள். அவர் யாரை நிறுத்தி வேட்பாளர் என்று கூறுகிறாரோ, அவர்கள் கட்டாயம் வெற்றி பெறுவார்கள்.
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வெற்றியை பெற்று தந்து, தலைவர் கையில் 11 சட்டமன்ற தொகுதியை ஒப்படைப்போம்.
தலைவர் விஜய்யின் அடுத்த மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் சேலத்தில் தான் நடைபெறும். பொங்கல் முடிந்தவுடன் கண்டிப்பாக பிரம்மாண்டமாக மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெறும். தமிழ்நாடு திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு சேலத்தில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெறும். என்றைக்கு ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளி வருகிறதோ அன்றைக்கு தான் உண்மையான பொங்கல் திருவிழா'' என்று பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.