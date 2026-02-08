நாதக-வினருடன் மோதல்; தவெக நிர்வாகிகள் மூவர் கைது - மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி தலைமறைவு
தலைமறைவாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
Published : February 8, 2026 at 8:59 PM IST
தேனி: நாம் தமிழர் கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தின் போது இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக தவெக தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி உட்பட 5 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து 3 பேரை கைது செய்தனர்.
தேனியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நேற்று இரவு (பிப்.7) பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய சாட்டை துரைமுருகன் தவெக தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டியை கடுமையாக விமர்சித்தார். இந்நிலையில், தொடர்ந்து சாட்டை துரைமுருகன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது சாலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் விசில் சத்தம் எழுப்பிக்கொண்டு சென்றனர். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த நாம் தமிழர் கட்சியினர் சாலையில் சென்ற தவெகவினரை நோக்கி ஆக்ரோஷமாக குரல் எழுப்பினர். இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியது.
இதனை அடுத்து சாட்டை துரைமுருகன் நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு கிளம்பிய நிலையில், கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு ஐந்து கார்களில் வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் 'விஜய்... விஜய்' என கோஷம் எழுப்பினர்.
இதனை அடுத்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் அவர்களின் காரை சிறை பிடித்து, அவர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்டனர். இதில் த.வெ.க நிர்வாகியின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டது. இதனால் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதனை அடுத்து இரு கட்சிகளின் மோதல் சம்பவம் குறித்து தேனி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதன்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி உட்பட ஐந்து பேர் மீது பொது இடத்தில் இடையூறு செய்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும், இந்த சம்பவத்தில் த.வெ.க நிர்வாகிகள் கௌதம், தன்வந்த், வசந்த் ஆகியோரை தேனி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும், தலைமறைவாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி மற்றும் சின்னமனூர் நகரச் செயலாளர் சலாம் ஆகியோரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.