திருச்சி காமராசர் அறிவுலக நூலகத்திற்கான புத்தக கொள்முதல் ஆணை ரத்து - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு

திருச்சி காமராசர் அறிவுலக நூலகத்திற்கான புத்தக கொள்முதல் ஆணை ரத்து - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு
"நூல் கொள்முதலில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து, ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் புகார் தெரிவித்துள்ளோம். புத்தகத்தில் போடப்பட்ட முத்திரையை மட்டுமே காட்டுகின்றனர். கொள்முதல் செய்ததற்கான உத்தரவுகளை ஏன் காட்டவில்லை?" என்று ராஜ்மோகன் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : November 10, 2026 at 5:08 PM IST
சென்னை: திருச்சி காமராசர் அறிவுலக நூலகத்திற்கான புத்தக கொள்முதல் ஆணை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்தார்.
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் புரசைவாக்கம் கங்காதீஸ்வரர் கோவில் தெருவில் உள்ள சென்னை ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 6 கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. நவீன வசதியுடன் கட்டப்பட்டுள்ள அந்த கட்டிடத்தை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று திறந்து வைத்தார்.
பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசுகையில், "தவெக அரசு 6 மாத ஆட்சியை இன்று நிறைவு செய்துள்ளது. இது ஒரு நல்ல தொடக்கமாக உள்ளது. முதலமைச்சருக்கு எங்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன். மாணவர்கள் நலனுக்காக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறார்.
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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில், முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில், யாராக இருந்தாலும் விசாரணை நடத்தி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சம்பந்தப்பட்டவர்கள் புகா் அளித்தால், முறைப்படி விசாரணை நடத்தி பாரபட்சம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சட்டம் ஒழுங்கை பொருத்த வரை, சுற்றுக் காவல் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திட்டமிட்டு குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்களுக்கான பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். நெடுங்காலமாக இருக்கும் போதை கலாச்சாரத்தை ஒழிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கொலை, கொள்ளைச் சம்பவங்கள், கடந்த காலத்தில் நடைபெற்றது என்பதால், கண்டுகொள்ளாமல் விடப்போவது இல்லை. நிச்சயமாக குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் ஒருவர் மட்டும் இல்லை. 40-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதில் உள்ளனர். போதைப்பொருள் குற்றச்சாட்டில் தாெடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு, கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
திருச்சி காமராசர் அறிவுலக புத்தக கொள்முதல் ஆணை ரத்து
கன்னிமாரா நூலகத்தில் இருந்து 523 போலி நூலகங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளோம். புத்தகத்தில் கரையான் போல நூலக முறைகேடு என்பது, சர்வதேச தலைகுனிவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையை தொடங்கி உள்ளது. காலம்காலமாக பெரியார், அண்ணா பெயரை கூறிவிட்டு, விபூதி அடித்துள்ளனர்.
விதிகளின்படி ஆய்வு செய்து, குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவோம். திருச்சிராப்பள்ளி காமராசர் அறிவுலக நூலகத்திற்கு வாங்க இருந்த புத்தக கொள்முதல் ஆணை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தவறான பதிப்பாளர் ஒருவரால், மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது.
அதே போல் டிசம்பர் மாதம், புதிய புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யும் பணி நடைபெற உள்ளது. குழு அமைக்கப்பட உள்ளது . அதில் கட்சி பாகுபாடின்றி குழுவில் அனைவரும் இடம்பெற்று, புத்தகங்கள் கொள்முதல் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் நடைபெற வழிவகுக்க வேண்டும்.
20 பதிப்பகங்களின் பெயரில் முறைகேடு செய்துள்ளனர். பீனிக்ஸ், சிக்மா, அகல் விளக்கு போன்றவை வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். பிற நூலகங்களில் இருக்கும் புத்தகங்களை ஆய்வு செய்து, அவற்றை பெட்டிகளில் போட்டு சீல் வைப்போம். அகல்விளக்கு பதிப்பாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பதற்கான காவல்துறை அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுத்து வருகின்றனர்.
நூலகங்களுக்கு புத்தகம் வாங்கியதில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து, ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் புகார் தெரிவித்துள்ளோம். புத்தகத்தில் போடப்பட்ட முத்திரையை மட்டுமே காட்டுகின்றனர். கொள்முதல் செய்ததற்கான உத்தரவுகளை ஏன் காட்டவில்லை?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
சமூக ஆர்வலரை துணை சபாநாயகர் மிரட்டியதாக கூறப்படும் புகார் குறித்த கேள்விக்கு, "தவெகவில் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு உள்ளது. உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
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தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை சென்னைக்கு வர உத்தரவிட்டிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "நாளைய தினம் தவெக எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. சென்னையில் உள்ள எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே முதல்வரை சந்திக்க முடிகிறது. அதனால், மற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் முதல்வரை சந்திக்க வேண்டும் என்பதால் இக்கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.
அனுமதி இல்லாமல் பள்ளிகளில் ஆய்வு செய்தவர்களை பாரபட்சமின்றி கட்சியை விட்டு நீக்கி உள்ளோம். எனவே யார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.