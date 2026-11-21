வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டேனா? அண்ணாமலை விமர்சனத்திற்கு கம்பம் தவெக எம்எல்ஏ விளக்கம்
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் முறைகேடாகவும், பணம் பெற்றுக் கொண்டும் FL2 உரிமங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக கம்பம் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 21, 2026 at 6:34 PM IST
தேனி: தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டதாக கம்பம் தவெக எம்.எல்.ஏ மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், அதற்கு அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் கம்பம் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டதாக 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை கடும் விமர்சனம் செய்திருந்தார்.
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் எம்எல்ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா இன்று (நவ.21) கம்பத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், ”கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் முறைகேடாகவும், பணம் பெற்றுக் கொண்டும் FL2 உரிமங்கள் வழங்கியுள்ளனர். அங்கு உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே மது வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற விதியை மீறி, இரவு 11 மணிக்கு மேலும் மது விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
21 வயதிற்கு குறைவானவர்களுக்கும் மது விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி FL2 பார்களுக்குள் பணம் வைத்துச் சூதாட்டம் நடைபெறுகிறது.
இதனால் பல குடும்பங்கள் தங்களது பணம், தாலிகளை இழந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தனக்கு புகார்கள் வந்துள்ளன. இதையடுத்து, கம்பத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் FL2 பார்களின் முன்பு மது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்.
விபத்தைத் தடுக்கவே முயற்சி, வாகனத்தை மறிக்கவில்லை
அந்த வகையில், அன்று ஒரு பாரின் முன்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும்போது, 21 வயதிற்கு குறைவான இளைஞர்கள் மதுப்போதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் ஏறினார்கள். அப்போது, அவர்களை பார்த்து நாங்கள் பதறினோம். விபத்து நேரிடக்கூடாது என்பதற்காக காவல்துறையினரை சோதனை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டேன். நான் எந்த வாகனத்தையும் மறிக்கவில்லை.
இந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்கிற பொறுப்புணர்வுடன், இளைஞர்களை என்னுடைய பிள்ளைகளாக, சொந்தங்களாக பார்த்துதான் காவல்துறையினரை சோதனை செய்ய சொன்னேன். மதுபோதையில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்கவே அவ்வாறு செய்தேன்.
FL2 பார்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரைவில் விழிப்புணர்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு விதிமீறலில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கம்பம் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் மற்றும் போதைப்பொருள் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தத் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அடுத்த சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் FL2 மற்றும் FL3 பார்களை முறைப்படுத்துவது தொடர்பான தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.