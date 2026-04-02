தேர்தலில் தவெக போட்டியிடுவது திமுகவின் வெற்றியை பாதிக்காது- முதல்வரின் மருமகன் சபரீசன் பேட்டி
தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதில் இருந்தே ஒரு தலைவரின் தன்னம்பிக்கை என்னவென்று தெரிகிறது என சபரீசன் தெரிவித்தார்.
Published : April 2, 2026 at 11:04 PM IST
சென்னை: வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக பங்கேற்பது திமுகவின் வெற்றியைப் பாதிக்காது என்று முதல்வரின் மருமகன் சபரீசன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வில்லிவாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் கார்த்திக் மோகன் போட்டியிடுகிறார். வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளில் கார்த்திக் மோகன் வாக்கு சேகரித்து வருகிறார். இந்நிலையில், வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகரில் உள்ள குடியிருப்பு நலச்சங்கம் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களை சந்தித்து கார்த்திக் மோகன் ஆதரவு திரட்டி வருகிறார்.
வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், திமுக வேட்பாளர் கார்த்திக் மோகனின் நண்பரும், முதல்வரின் மருமகனுமான சபரீசன் மற்றும் முதல்வரின் மகள் செந்தாமரை ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர். அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோரும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் திமுக அரசின் சாதனைகளை அமைச்சர் சேகர் பாபு பட்டியலிட்டுப் பேசினார்.
அதைத் தொடர்ந்து சபரீசன் பேசுகையில், "நான் வேறு, வேட்பாளர் வேறு அல்ல. அவரை வெற்றி பெற செய்யுங்கள். வில்லிவாக்கம் தொகுதிக்கு எதிர்பார்க்கப்படும் திட்டங்கள் அனைத்தும் கிடைக்கும்" என்று பேசினார்.
கூட்டத்திற்கு பின்பு, முதல்வரின் மருமகன் சபரீசனிடம், திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "தமிழகத்தில் திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. திமுக அரசு செயல்படுத்தி உள்ள திட்டங்களால் நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும். அரசின் நலத்திட்டங்களின் அடிப்படையில் வெற்றி நிச்சயம் என்ற வலுவான நம்பிக்கை இருக்கிறது" என்று தெரவித்தார்.
தேர்தலில் தவெக போட்டியிடுவது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "தமிழ்நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க எதிர்க்கட்சி எதுவும் இல்லை. சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக பங்கேற்பது திமுகவின் வெற்றியைப் பாதிக்காது. திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி. தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதில் இருந்தே ஒரு தலைவரின் தன்னம்பிக்கை என்னவென்று தெரிகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக திமுகவுக்காக பின்னால் இருந்து களப்பணியை சபரீசன் செய்து வந்தாலும், கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் அதிகம் பார்க்க முடியாது. இந்த முறை சட்டப் பேரவை தேர்தலை ஒட்டி நேரில் களப்பணியில் இறங்கி உள்ளார் சபரீசன். அவருடன் அவருடைய மனைவியும், முதல்வரின் மகளுமான செந்தாமரையும் கட்சி நிகழ்ச்சியை பங்கேற்றிருப்பது, தேர்தல் பணிகளில் அவர்கள் காட்டும் ஆர்வத்தை பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது.