திருவள்ளுர் சிலைக்கு காவி உடையா? தவெக கண்டனம்
தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழுக்கும் தமிழர்க்கும் அரணாக நிற்பதை ஓர் அறம் சார்ந்த நிலைப்பாடாகவே கொண்டிருக்கும் என தவெக வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 11, 2026 at 8:22 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில், திருவள்ளுர் சிலைக்கு காவி உடை அணிவிக்கப்பட்டதற்கு தவெக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தவெக வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர், ஓங்குபுகழ் தமிழுக்கும் ஒட்டுமொத்த உலகத் தமிழர்களுக்கும் பொதுவானவர். அத்தகைய பெருமானுக்குக் காவி வர்ணம் பூசி, ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் சுருக்கும் பாஜகவின் முயற்சிகள், அறத்திற்கு எதிரானவை, கண்டனத்திற்கு உரியவை.
தமிழ் மண்ணுக்கு என்றே ஓர் அழிக்க முடியாத அறம் இருக்கிறது. பொங்கு தமிழுக்கும் பொங்கு தமிழர்க்கும் இன்னலும் தீதும் விளைவிப்பது போல நடந்துகொண்டால் என்னவாகும் என்பதை உலகமே அறியும். இனிவரும் காலங்களிலும் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவோரைத் தமிழக மக்கள் எப்போதும் போல அறவே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?
இன்றும் என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், தமிழுக்கும் தமிழர்க்கும் அரணாக நிற்பதை ஓர் அறம் சார்ந்த நிலைப்பாடாகவே கொண்டிருக்கும் என்பதை உறுதியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, சென்னை போரூரில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை துவக்கி வைக்க வந்த பிரதமர் மோடியை வரவேற்கும் விதமாக தமிழ்நாடு பாஜகவினர் ஏற்பாடு செய்திருந்த நிகழ்ச்சியில், திருவள்ளுவர் சிலைக்கு காவி உடை அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.