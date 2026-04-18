பீர் பாட்டிலில் வேட்பாளர் ஸ்டிக்கருடன் வாக்கு சேகரிப்பா? சமூக வலைத்தளங்களில் பரவும் புகைப்படத்தால் தவெகவினர் அதிர்ச்சி
அந்த புகாரில், தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி தங்கள் கட்சி வேட்பாளருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் வேண்டுமென்றே யாரோ இந்த செயலில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : April 18, 2026 at 5:31 PM IST
தேனி: பீர் பாட்டிலில் தவெக வேட்பாளர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வாக்கு சேகரிப்பதாக சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படங்கள் பரவி வைரலானதை அடுத்து, அந்த புகைப்படத்தை பதிவிட்ட மர்ம நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தவெகவினர் புகார் அளித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களில் உள்ள நிலையில், அனைத்துக் கட்சிகளும் இறுதிகட்ட பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த முறை முதன்முறையாக தேர்தல் களம் காண்கிற தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்து மும்முரமாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக சபரி ஐயங்கரன் என்பவர் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவர் தனது தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வீதி வீதியாக சென்று தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்த நிலையில், பீர் பாட்டிலில் தவெக வேட்பாளர் சபரி ஐயங்கரன், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஆகியோர் புகைப்படத்துடன், 'விசில் சின்னத்திற்கு வாக்கு அளியுங்கள்' என்ற வாக்கியத்துடன் ஒட்டப்பட்ட ஸ்டிக்கர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.
இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த பெரியகுளம் தொகுதி தவெக நிர்வாகிகள், தங்கள் கட்சி வேட்பாளர் மீது களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பி வருவதாகவும், இந்த செயலில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் மீது சட்டப்படி தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும், பெரியகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும், சார் ஆட்சியருமான ரஜத் பீடனிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
மேலும் அந்த புகாரில், தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி தங்கள் கட்சி வேட்பாளருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் வேண்டுமென்றே யாரோ இந்த செயலில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்களே உள்ள நிலையில், பீர் பாட்டிலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் புகைப்படத்துடன் கூடிய ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட சம்பவம் அக்கட்சியினரிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.